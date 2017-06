Législatives Loir-et-Cher 2 (Romorantin) : Guillaume Peltier (L.R) affrontera Jean-Luc Brault (LREM)

Dans la 2e circonscription de Loir-et-Cher, Romorantin et la Sologne, le candidat de L.R Guillaume Peltier (maire de Neung-sur-Beuvron et conseiller régional) sort en tête de ce premier tour avec 29,08 % des voix (12.170). Jean-Luc Brault (LREM) a réalisé 28,78 % des suffrages (12.043), un score parasité par la candidature fantôme d’Olivia Marchal (1078 voix ; 2,58 %). Mathilde Paris (FN) est crédité de 17,93 % des voix (7.505 voix).

L’abstention est de 46,79 % (53,21 % de participation). Le candidat PS Didier Guénin (adjoint au maire socialiste de Romorantin Jeanny Lorgeoux) n’obtient que 2.072 voix soit 4,95 % des suffrages.

Réaction de Guillaume Peltier (L.R.) :

“C’est une vraie fierté, une joie immense et beaucoup de responsabilités dans les jours qui viennent. On a fait une énorme campagne, avec Patrice Martin-Lalande. Nous sillonnons le terrain, nous portons les projets de territoire. Je le dis et je le répète : je serai le député de tous les Loir-et-Chériens. Jean-Luc Brault va se soumettre aux décisions de son parti, il n’aura pas le choix. Est-ce que les électeurs veulent un député d’Emmanuel Macron de plus, ou veulent-ils un jeune député, qui pourra s’opposer à la politique du gouvernement quand ce sera nécessaire, et pourra faire des propositions autres ?

J’ai moi aussi été l’objet d’attaques et de critiques. Ça, c’est la vieille politique. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques inutiles. Je veux être un député libre et constructif : c’est le seul objet de débat en vue du second tour”.

Mathilde Paris (FN) :

“Bien sûr, je suis très déçue. J’ai fait de gros sacrifices, y compris personnels pour cette campagne. Mais je suis fière du travail accompli. Malheureusement, la vague nationale en faveur d’Emmanuel Macron est plus forte que le travail de terrain et de proximité que nous avons fourni”.

Jean-Luc Brault (LREM) :

“Qui l’aurait cru, hein ? Mais l’enjeu de cette semaine d’entre-deux tour, c’est d’aller chercher un par un s’il le faut les électeurs qui se sont abstenus, ou qui n’ont pas voté pour moi au premier tour. Mes objectifs sont pour le Loir-et-Cher : j’y suis né, j’y habite toujours, je suis élu depuis un quart de siècle. Concernant la barbouzerie de la candidature fantôme de Mme Marchal, nous allons porter plainte ; sans cela, sans ces 1000 voix, je serais devant ce soir…”

F.Sabourin.