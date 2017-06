Législatives Loir-et-Cher 3 (Vendôme) : duel Maurice Leroy (UDI) – Marlène Martin (LREM)

Il faudra peut-être attendre une semaine de plus pour voir la terre trembler en Vendômois. Avec 55,95 % de votants, la 3e circonscription de Loir-et-Cher est la terre électorale qui s’est le moins abstenue pour ce premier tour des législatives. L’effet “Momo” ? Ou l’effet “La République en Marche” ? Le député sortant Maurice Leroy (UDI) récolte 38,11 % des voix (17.175). Marlène Martin (LREM) se classe 2e avec 12.145 voix (26,95 %). Jean-Yves Narquin (FN) est 3e avec 14,73 % des voix (6.637). La France insoumise de Cécile Rivière réalise 9,07 % (4.089 voix). Le candidat EELV 5,90 % (2.660 voix).

Réaction de Maurice Leroy (UDI) :

“Je suis satisfait au regard du résultat national. Grâce à la mobilisation de tous, et des 116 maires qui m’ont soutenu, on est en tête au premier tour. Jean-Yves Narquin rêvait d’une triangulaire, il va pouvoir retourner à Nanterre (siège du FN, Ndlr), puisqu’on ne le voit pas beaucoup ni dans le Loir-et-Cher ni à Vendôme d’ailleurs.

Comme porte-parole des centristes j’appelle à se rassembler autour de Marc Fesneau dans la 1ère circonscription face au FN. Mais je vous l’avais dit : les législatives ne sont pas la Présidentielle. Il y a 172 communes dans la 3e circonscription, je suis le seul à les avoir toutes visitées. Je voyais bien qu’il y avait du dénigrement… que certains pensaient que 25 ans de mandat de député c’était trop… Et bien, vous voyez… On sent cela dit une usure dans l’électorat : on vote depuis novembre, et nous sommes en juin ! Mais ceux qui n’ont pas été dans le dénigrement systématique des autres candidats sont au second tour. Voyez, il n’y a ni Narquin ni Guellier.

Dès demain lundi je serai présent dans tous les chefs lieux de cantons, nous allons mener campagne. Les Loir-et-Chériens sont désormais face à un choix clair. Dimanche prochain, feront-ils gagner le pluralisme ? Ou donneront-ils tout le trousseau de clés de la Maison France à un seul et unique parti ? Attention ! Je vous alerte sur le danger qu’il y aurait pour notre Démocratie française à donner tout le pouvoir à un seul et unique Parti pour les cinq années à venir”.



Marlène Martin (LREM) :

“Je suis satisfaite, notre objectif est atteint : se qualifier pour le second tour. J’entendais dire que c’était plié, que le duel Maurice Leroy – Jean-Yves Narquin était inévitable… Tout reste à faire pour convaincre à la fois les abstentionnistes et les autres électeurs de choisir notre projet : le renouveau, et la moralisation de la vie politique. Je suis déterminée à battre Maurice Leroy dimanche prochain pour que ce projet entre en vigueur”.

F.Sabourin.