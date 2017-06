Législatives Eure et Loir : quatre duels entre La République en Marche et l’alliance LR-UDI

Dans ce département où la droite avait réalisé le grand chelem en 2012, La République en Marche réussira-t-elle à bouleverser l’ordre établi ?

En 2012 en Eure-et-Loir la droite avait réalisé une véritable « razzia » en gagnant les quatre circonscriptions avec Jean-Pierre Gorges, Olivier Marleix, Laure de la Raudière et Philippe Vigier. Une seule certitude le 18 juin prochain seul Philippe Vigier (UDI) semble certain de retrouver son siège alors que la tache semble presque impossible pour Franck Masselus à Chartres. Sur les deux autres circonscriptions, les duels LR-LREM semblent incertains. Dans les quatre circonscriptions, un nouvel équilibre semble se dessiner avec deux partis dominants : LREM et LR-UDI, deux « seconds couteaux » (FN et FI, jamais en position de se maintenir au second tour) et enfin un parti socialiste et des écologistes, distancès voire en perdition.

1ere circonscription : Franck Masselus distancé

En se retirant pour se consacrer à la ville et à la métropole de Chartres le député LR Jean Pierre Gorges pensait sans doute que la voie était grande ouverte à son poulain Franck Masselus. Mais Guillaume Kasbarian (LREM) est venu troubler le jeu en décrochant une belle position de leader avec 37,1% alors que le candidat LR peine avec 22,1%. Il est vrai qu’Olivier Marleix devait aussi affronter un dissident à droite avec Michel Teilleux, ancien adjoint de Jean-Pierre Gorges. De son côté Guillaume Kasbarian avait lui aussi une épine dans le pied : le retrait en cours de campagne du Modem au prétexte que le candidat LREM avait refusé de choisir l’épouse du responsable du Modem comme suppléante…Le ballottage est donc très favorable à Guillaume Kasbarian même si les apports extérieurs seront faibles à l’image du PS qui dépasse à peine les 6,5%.

2eme : LREM en invité surprise

Sur la 2eme circonscription un match Olivier Marleix député sortant LR et Aleksandar Nikolic du Front National semblait se profiler. Mais c’était compter sans la vague macroniste qui propulse la candidate LREM Claire-Tassadit Houd en tête avec 29,2% des suffrages. Mais elle ne fait pas pour autant le vide ne devançant que d’une courte tête Olivier Marleix (29,1%). Ces deux candidats se retrouveront pour le second tour du 18 juin avec un résultat incertain même si le bon score du FN (17,1%) pourrait faire pencher la balance en faveur d’Olivier Marleix. Et cela alors la candidate En Marche disposera de peu de renforts si ce n’est les 3,7% du PS et les 3,2% de EELV et sans doute une partie des voix de France Insoumise (9,9%).

3eme : Harold Huwart d’une courte tête

Alors que l’on prédisait une triangulaire dans cette circonscription de Nogent-le-Rotrou – Lucé le match de dimanche prochain opposera Harold Huwart (PRG-DVG) à Laure de La Raudière (LR). Face à un FN en forme (18%), mais pas suffisamment pour se maintenir au second tour Harold Huwart arrive en tête avec 31,7% devant la candidate LR (30,8%). Ce duel peu banal opposera avant tout deux candidats « macron compatibles » : Harold Huwart soutenu par le PS et affichant la bannière “Majorité présidentielle” , bien qu’il n’ait pas reçu l’investiture LREM, face à Laure de la Raudière, soutenue par le Premier ministre.

4eme : Philippe Vigier haut la main

Avec 42,7% des voix dans la 4ème circonscription de Châteaudun, Philippe Vigier (UDI) fait un véritable carton avec 42,7% des voix. Un bon résultat même s’il avait été élu dès le premier tour en 2007 et 2012. Il est vrai que contrairement à toutes les autres circonscriptions, la candidate LREM Clémence Rouvier n’a pas réussi son implantation avec 20,4%.des suffrages, à peine devant le Front National (16,5%). Philippe Vigier devrait donc sans peine retrouver son siège.

J.J. Talpin