Législatives: baisse de la participation à la mi-journée

Par rapport à 2012, les électeurs s’étaient moins rendus aux urnes pour ce premier tour des législatives à la mi-journée: 19,24% sur la France et 20,45% sur la région Centre-Val de Loire, contre 22,22% à midi en 2012.

Comme en France avec la Corrèze, le Gers et la Creuse, ce sont les départements ruraux qui ont été les plus matinaux: 26,18% dans l’Indre, 20,47 dans le Cher mais aussi 20,94% en Indre-et-Loire. Le Loir-et-Cher n’est pas loin avec 20,33% d’électeurs, alors que le nord de la région est très en retard avec 17,90% dans le Loiret et 16,89% en Eure-et-Loir.

En 2012 la participation avait été au final au premier tour de 61,67%.

