Législatives: le “grand remplacement” est en marche…

Le séisme engendré par la victoire d’Emmanuel Macron à la Présidentielle a connu lors de ce tour initial des législatives une réplique au moins aussi décisive. Les électeurs qui ont daigné se déplacer (50%) ont poursuivi le processus de “grand remplacement” qui va permettre à coup sûr au Président de la République de disposer d’une large majorité à l’Assemblée nationale.

Ce constat est particulièrement spectaculaire dans le Loiret. Un département où la droite se baladait depuis des lustres et qui est en passe d’envoyer cinq, voire six députés au Palais Bourbon! Les caciques de LR, que ce soit Serge Grouard, Jean-Pierre Door ou Claude de Ganay, sont en ballotage défavorable et la seule députée socialiste, Valérie Corre ne sera pas au second tour.

Même constat en Eure-et-Loir autre terre de droite, où seul Philippe Vigier le patron de l’UDI à l’Assemblée parait certain de conserver son siège. Comme prévu le duel de la troisième entre Harold Huwart vice-président de la région et Laure de la Raudière (LR) tous deux Macron compatibles a tenu ses promesses, ils sont au code à coude. Sur les deux autres circonscriptions, les REM sont en tête. En Loir-et-Cher, Guillaume Peltier résiste bien et jouera en finale contre un REM, alors qu’on lui promettait la candidate du FN, Mathilde Paris. Même performance de

Maurice Leroy (UDI) qui devra affronter aussi un candidat Macron, mais qui vire en tête. Sur la 1ère circonscription, Marc Fesneau (MoDem), le fidèle lieutenant de François Bayrou, est en passe de l’emporter. Il se retrouve contre un FN, Michel Chassier, président du groupe au conseil régional, et devrait être le deuxième élu de son parti avec Richard Ramos, favori sur la sixième du Loiret.

Le PS porté disparu dans l’Indre

En Touraine, hormis le cas Marisol, le camp d’Emmanuel Macron peut envisager un grand chelem, alors que dans l’Indre le Parti socialiste dans son fief, disparaît carrément dès le premier tour. Dans le Cher les candidats de REM sont tous en pôle position et avec la défaite probable de Nicolas Sansu, le maire de Vierzon, le PC pourrait perdre son dernier député de la région.

D’une région très majoritairement à droite sur les 23 circonscription des six départements, le Centre-Val de Loire devrait envoyer à l’Assemblée nationale une forte majorité de députés REM, la plupart issus de la société civile et complètement inconnus il y a quelques mois. Le grand remplacement a commencé, il est en marche.

Ch.B