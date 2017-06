« Les migrations au creux de l’oreille »

Echange-débat

Comme les migrants et les artistes, les musiques se rencontrent, se croisent, se métissent. Cette table ronde propose d’aller à la découverte des musiques et des migrations, de leurs liens et influences réciproques. Il ne s’agira pas de «tradition musicale» mais plutôt de musiques comme autant des chemins empruntés par les artistes, comme le reflet des transformations sociales et culturelles, témoins des mouvements et des conditions migratoires.

Rencontre animée par les sociologues P. Wadbled de Mémoires Plurielles et Hélène Bertheleu de l’Université François Rabelais /Citeres.

Avec la participation de • Talia Bachir-Loopuyt, ethno-musicologue, Université François Rabelais de Tours • Daniella Rabier-Fuenzalida, chanteuse (sous réserve) • Association Défi: les groupes de musiques métisses • Association La Tortue magique: un nouveau souffle pour les scopitones

Jeudi 15 Juin 19 h

Médiathèque d’Orléans Auditorium Marcel Reggui rue de Chanzy 45000 Orléans