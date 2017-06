Emmanuel Macron va lui aussi porter des claquettes-chaussettes cet été

On les croyait disparues, reléguées au fond des placards ou à l’âge d’or de nos pères qui les arboraient fièrement dans les années 70-80 dès les beaux jours revenus, au camping des Flots-Bleus. Tout juste souriait-on quand des touristes allemands débarquaient en France l’été, chaussés de sandales Birkenstock avec des chaussettes dedans. Elles reviennent en force. Qui ça ? Les claquettes-chaussettes.

Grâce au groupe de rap Alrima et son tube Claquettes-chaussettes (1,245 million de vues sur le web), la star des années 70 est sur le point de revenir en force en France cet été. Les jeunes l’adoptent de plus en plus, elles vont redevenir une véritable mode !

Jusqu’au Président Emmanuel Macron, jeune lui aussi, qui, après la doudoune portée le 11 juin pour faire du vélo au Touquet après avoir voté, a déclaré très sérieusement qu’il allait lui aussi adopter la mode des “claquettes-chaussettes”.

“Brigitte a un peu grincé au début, mais finalement elle convient qu’après une dure journée de Président de la République, ou après un G7 particulièrement tendu, porter des claquettes-chaussettes c’est agréable !” fait-il savoir par le biais de son attachée de presse.

On se souvient des pantalons à pinces en toile beige portés jusque sous les aisselles par Jacques Chirac à Brégançon. On a en mémoire les shorts baskets de Nicolas Sarkozy en sueur rentrant de son jogging. On s’est ému du bermuda polo de François Hollande le premier été après son élection, lui aussi à Brégançon. Il faudra désormais faire avec les “claquettes-chaussettes” d’Emmanuel Macron…