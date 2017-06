Loiret: un quatuor de marcheurs en route vers le Palais Bourbon

En vue du second tour des élections législatives de dimanche prochain 18 juin, quatre candidats de la République en Marche, tous pointés en tête dans leur circonscription au soir du premier tour, ont décidé de marcher ensemble vers le Palais Bourbon.

En publiant un communiqué commun sur leur …démarche. Il s’agit de Stéphanie Rist, Caroline Janvier, Jihan Chelly et David Simonnet. A l’origine, ce quatuor envisageait d’inviter les

les Loirétains qui le souhaitent à partager un goûter convivial le mercredi 14 juin après-midi,

entre 15 heures et 17 heures, sur la plaine de l’île Charlemagne.

Au final cette manifestation un peu boy scout a été annulée. Emmanuel Constantin le référent de La République En Marche dans le Loiret explique: “étant donné la très forte abstention dont La République En Marche ne peut se satisfaire, ils ont considéré que tous les marcheurs et les soutiens devaient être mobilisés à aller plus directement à la rencontre des Loirétains, en privilégiant notamment les actions de porte-à-porte et en réservant des moments plus conviviaux pour l’après second tour, quels qu’en soient les résultats.”.

Pourquoi quatre seulement des candidats de la majorité présidentielle et non pas six puisqu’ils sont tous arrivés en tête? Pourquoi avoir exclu Mélusine Harley (4ème) et Richard Ramos (6 ème)? Explication d’Emmanuel Constantin: “En au aucun cas, cela suggérerait une quelconque volonté d’exclusion proactive de Mélusine Harlé et Richard Ramos…Les quatre candidats signataires ont pris cette initiative dans de très brefs délais et s’ils ont souhaité souligner leur volonté de travailler en équipe, c’est qu’ils ont de fait été amenés à nouer des relations opérationnelles et humaines fortes dès la campagne présidentielle. Relations opérationnelles également à la source de l’organisation d’un événement commun. En aucun cas cela signifie une volonté de ne pas travailler avec Mélusine Harlé ou Richard Ramos dans le futur ou que de telles relations de travail n’existeront pas (selon les résultats de l’élection bien entendu), bien au contraire.”

Nous voilà rassurés.

L’appel commun des quatre candidats d’En Marche:

“Ce dimanche 11 juin les électeurs des première, deuxième, troisième et cinquième

circonscription du Loiret nous ont fait l’honneur de nous porter au second tour des élections

législatives, qui aura lieu ce dimanche 18 juin.

Alors nous avons souhaité ensemble réaffirmer notre engagement afin de faire gagner le

Loiret dimanche prochain.

Ensemble, parce que nous, Stéphanie Rist, Caroline Janvier, Jihan Chelly et David

Simonnet, candidats de la République En Marche, avons l’ambition, si nous sommes élus

députés, de former une équipe au service du Loiret, dans notre territoire et à l’Assemblée

Nationale. Car à l’image de notre pays et de notre département, nos profils sont divers, nos

compétences complémentaires et notre désir de travailler ensemble inébranlable.

Ensemble, parce que le projet du Président de la République que nous portons est un

projet de rassemblement, qui met au coeur la construction collective de l’avenir de la France et

la diversité des forces qui la composent et l’animent. Nous voulons tous les quatre à notre

manière représenter cette diversité et cette vitalité, qui trop longtemps ont été tenues à l’écart

de la vie politique de notre pays et de nos territoires.

Ensemble surtout, parce que nous serons ainsi plus forts, plus écoutés et plus efficaces.

Pour préparer et voter les lois à l’Assemblée Nationale, pour évaluer les politiques du

gouvernement au plus près du terrain et pour être au service des Loirétains, nous gagnerons à

travailler ensemble, en échangeant nos conseils, nos expertises et nos expériences.

Stéphanie oeuvre à l’hôpital, comme médecin et comme administratrice, et saura porter

le combat contre les déserts médicaux, pour les maisons de santé, pour la prévention et l’accès

aux soins. Ce combat qui est le nôtre à tous dans le Loiret.

Caroline, connaît le monde associatif, les plus vulnérables et notamment les personnes

en situation de handicap et leurs aidants. Elle sait le besoin d’une administration moins opaque,

d’une prise en charge mieux assurée, et de projets au long cours.

Jihan est enseignante au collège, apportant tous les jours son énergie au service de

l’éducation. Elle est aussi élue locale, vice-présidente de la Communauté de Commune de

Berry Loire Puisaye et saura faire partager son expérience de la gestion municipale.

David enfin est chef d’un groupe industriel dynamique et international, où il a su gagner

la bataille de l’emploi malgré la crise, à Pithiviers notamment. Enseignant dans le supérieur et

essayiste, il participe aussi au débat public sur les réformes à mener notamment dans le

domaine économique.

Chacun à notre manière, de Huisseau sur Mauves à Pithiviers, d’Orléans à Briare, nous

partageons nos vies entre ville et campagne, entre agglomération et ruralité. Et nous sommes

tous les quatre convaincus qu’il faut cesser de les opposer pour trouver des solutions adaptées

à chaque territoire et se soucier de ceux qu’on a parfois trop délaissés.

Chacun à notre manière, nous avons aussi une expérience forte à l’international, de

l’aide au développement en Afrique au commerce international en passant par le Maghreb, le

monde anglo-saxon ou l’analyse géopolitique voire militaire. Ainsi nous sommes conscients,

ensemble, de la complexité et de la diversité des grands enjeux mondiaux, de la lutte contre le

terrorisme à la défense de l’écologie en passant par l’Europe et la mondialisation commerciale.

Chacun à notre manière enfin, parce que nous sommes âgés de 35 à 46 ans, nous

sommes tous père ou mères de famille, et donc habités par le souci de l’avenir de nos enfants,

qu’ils aient 22 ans pour le plus âgé ou 2 ans pour le plus jeune.

L’intérêt du Loiret et des Loirétains est d’avoir des députés de la majorité présidentielle,

forts, divers et efficaces ensemble :

des députés forts qui font entendre ensemble la voix du territoire au sein de la majorité

présidentielle plutôt que dans une posture d’opposition stérile et useront ensemble de leurs

bonnes relations avec les administrations, les autres députés, le gouvernement ou l’entourage

du Président de la République.

des députés divers qui connaissent et vivent les problèmes concrets des Loirétains et

sauront vraiment les écouter

des députés efficaces qui mettent en commun leurs compétences et travaillent

ensemble

C’est pourquoi nous, Stéphanie Rist, Caroline Janvier, Jihan Chelly et David Simonnet,

candidats de la République En Marche, nous engageons, si nous sommes élus dimanche

prochain, à former une équipe au service du Loiret et des Loirétains à l’Assemblée nationale.”