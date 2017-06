Eric de Kermel: “La Libraire de la place aux Herbes” (Éd. Eyrolles)

Eric de Kermel est journaliste et éditeur de magazines de nature. Né en Corse, il a vécu sa jeunesse entre le Maroc et l’Amérique du Sud avant de rejoindre la France. Il vit désormais en campagne, dans le Gard, près d’Uzès. Il est également vice-président du comité français de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

Spécialiste des questions de communication et de sensibilisation du grand public aux enjeux de la biodiversité, il met ses mots au service d’un engagement écologiste et humaniste et porte au quotidien la préoccupation de rendre notre monde plus doux et accueillant pour ceux qui l’habitent.

En 2017, il écrit son premier roman La libraire de la place aux herbes – Dis moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es.