Les navettes fluviales d’Orlénas reprennent du service

Dans le cadre du programme Loire Trame Verte et après avoir séduit 445 passagers l’an dernier, Orléans Métropole renouvelle son offre de service de navettes fluviales pour relier la rive droite et la rive gauche de la Loire, avec l’association Merci La Loire. BatOLoire, la navette, est accessible du 17 juin au 27 août inclus, le mercredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Sur le parcours, l’embarquement et le débarquement peuvent se faire au niveau du quai du Châtelet, au « Cabinet Vert » et au Parc de Loire sur l’Ile Charlemagne.

Pratique : Du 17 juin au 12 juillet, deux allers/retours par jour seront organisés : le départ se fera rive droite, en début d’aprèsmidi et en fin d’après-midi. Du 15 juillet au 27 août, trois allers/retours par jour seront prévus : un en fin de matinée, un en milieu d’après-midi et un dernier en fin d’après-midi. Les Horaires Le mercredi, samedi, dimanche et jours fériés.

Vers le Parc de Loire

Quai du Châtelet : 12h30 – 15h – 17h30

Cabinet Vert : 12h50 – 15h20 – 17h50

Ile Charlemagne : 13h – 15h30 – 18h

Vers le centre-ville

Ile Charlemagne : 13h – 15h30 – 18h

Cabinet Vert : 13h10 – 15h40 – 18h10

Quai du Châtelet : 13h30 – 16h – 18h30 2 € par traversée et par personne. Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

12 passagers maximum par traversée.

La réservation est conseillée sur www.legirouet.com rubrique «navigation».

Contact : 06 78 53 03 86

Les vélos sont acceptés à bord.

La navigation reste soumise aux conditions météorologiques et au niveau de la Loire.