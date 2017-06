Richard Ramos (REM-MoDem) : une réponse aux petits oignons sur la “tambouille”

À deux pas de la permanence d’Alexandrine Leclerc, les oreilles de Richard Ramos ont du siffler aux alentours de midi. “Pendant que Mme Leclerc avait réuni la presse, je distribuais mes tracts avec deux adjoints au maire d’Orléans, Martine Arsac (chargée du handicap) et Valmy Noumi (santé), tous deux membres du MoDem.”.

Accusé de “tambouille politicienne” par Florent Montillot, “un comble”, Richard Ramos, chroniqueur gastronomique à France 3, répond sur le ton de l’humour, “j’aime la ratatouille lorsqu’elle est faite avec des produits d’ici comme des poivrons du Val de Loire, mais la ratatouille politicienne je leur laisse”. Et Richard Ramos, pas plus choqué que ça par ces attaques au gros calibre de poursuivre, “ils n’ont pas tiré les leçons du premier tour, j’ai terminé avec 7.000 voix d’avance et ils n’ont pas apprécié que parmi elles il y ait les voix des quartiers, du monde rural”.

“Des élus qui font fi des citoyens”

Puis ils lance à propos des grands élus qui soutiennent Alexandrine Leclerc, “ils veulent continuer à se coopter et à se partager le territoire… C’est une élite métropolitaine qui se reproduit, ce sont des élus qui font fi des citoyens”.

Quant aux accusations portées contre lui à propos des poubelles de la Communauté des Loges Richard Ramos en réexplique le principe de pollueurs-payeurs qui, admet-il, a impacté une partie des contribuables. “Lorsque l’on fait du compost ou que l’on installe des dépôts Emmaüs dans les déchetteries, les élus de la métropole viennent-ils voir ce que l’on fait ?” Enfin sur le positionnement d’Alexandrine Leclerc, il rappelle qu’il n’y a pas si longtemps, elle soutenait mordicus François Fillon, et il prévient, “j’ai les bandes”.

Ch.B

Qui soutient qui?