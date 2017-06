Blois : une récolte de miel qui va faire le buzz

Une bibliothèque ne sert pas qu’aux nourritures spirituelles et intellectuelles : elle peut aussi nourrir physiquement ! Grâce aux six ruches installées sur son toit, à la “BAG” (Bibliothèque Abbé-Grégoire) de Blois, on peut aussi faire son miel. Samedi 24 juin prochain, de 10h à 13h, les Blésois amateurs de miel sont invités à la récolte annuelle organisée par la communauté d’agglomération, Agglopolys, par les apiculteurs du Syndicat apicole de Loir-et-Cher. Entre 15.000 et 70.000 abeilles – selon les années – s’activent pour fabriquer ce miel.

Au programme également : dégustation-vente de miel et de pain d’épices ; ateliers pour les enfants (masques, coloriages, quizz, fabrication de ruchettes en carton) ; stands d’information (Plan Climat d’Agglopolys et de Blois, Lutte contre le frelon asiatique, etc.).