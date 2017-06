Législatives Loiret 1ère: Michel Ricoud (PC), Rist-Lemaignen blanc bonnet…

Michel Ricoud le candidat du PC sur la première circonscription du Loiret qui a réalisé 4,45% u premier tour des législatives de dimanche, refuse de trancher entre la candidate de REM, Stéphanie Rist et Charles-Eric Lemaignen (LR) les deux finalistes du 18 juin. Il conseille à ses 1 733 électeurs de voter blanc.

L’argumentaire de Michel Ricoud:

“…Pour le second tour, alors que nous sommes en présence de deux candidats, Stéphanie Rist et Charles ErIc Lemaignen, qui prônent l’un et l’autre, l’amplification les politiques libérales et d’austérité menées depuis des années par Nicola Sarkozy puis par François Hollande, avec la remise en cause de nos acquis sociaux, la casse sociale généralisée, la suppression de centaines de milliers d’emplois de fonctionnaires, j’appelle les électeurs qui m’ont fait confiance à se rendre aux urnes et à voter blanc.”