Scène Nationale d’Orléans: osez l’aventure !

Ce mardi, la Scène Nationale d’Orléans dévoilait sa programmation pour la nouvelle saison 2017-2018, devant la presse puis devant le public venu nombreux pour cette présentation.

Illustration des nouvelles relations (initiées avec l’arrivée de deux nouvelles directrices) entre les trois labels nationaux présents à Orléans (Centre Dramatique National, Centre Chorégraphique National et Scène Nationale), la saison débutera par un spectacle “Borderline” qui sera proposé par les trois institutions culturelles, une première française avec le Jeune Ballet du Conservatoire National de Lyon. Et trois spectacles de la chorégraphe Maud Le Pladec sont également inscrits pour cette saison à la Scène Nationale..on croisera aussi, dans cette programmation danse Daniel Larrieu, Thomas Lebrun, Anne Thérésa de Keersmaeker, Christian Rizzo dans un hommage à Ian curtis, Régine Chopinot et Cécile Loyer pour un nouveau voyage au pays de la danse bharata natyam (Inde).

Coté musique, nous retrouverons le quatuor Diotima avec, sur trois concerts, une première partie proposée par un jeune quatuor issus de l’académie organisée chaque année à l’abbaye de Noirlac.

Les Folies Françaises reviennent tout comme l’ensemble la Rêveuse avec des vendanges poétiques et musicales en forme de cabaret intitulées l’Heure Verte, mais l’innovation de la saison sera la présence en résidence sur l’année, du sonneur Erwan Kervadec qui proposera trois événements autour de la cornemuse avec une soirée en octobre, intitulée “Revolutionary birds” qui associera la Tunisie et le Liban dans cette création musicale. On retrouvera bien sûr les incontournables samedis du jazz, mais aussi, autre innovation pour cette nouvelle saison, neuf concerts du Tricollectif orléanais, composé chacun de deux formations soit dix huit concerts sur l’année dans la salle Vitez, version “caveau”. Et puis la Scène Nationale, c’est toujours les voyages à la découverte de nouveaux horizons musicaux avec de la musique arabo-andalouse avec Ziryab, du rock et de la poésie avec Rodolphe Burger et Moon Gogo (soirée avec l’Astrolabe), du fado avec Ricardo Ribeiro, le retour de Claire Diterzi, et cerise sur le gâteau, la finale du Concours International de Piano d’Orléans, le piano contemporain à son plus beau niveau de virtuosité !

Et pour ne pas faillir à une tradition très appréciée, la Scène Nationale propose comme chaque année, trois spectacles de cirque avec les clowns du Slava’s Snowchow, et la Baraque d’Igor et Lily au Campo Santo en collaboration avec le CDN.

La Scène Nationale d’Orléans, c’est aussi trois événements majeurs de la vie cultuelle que sont les RAMI (Rencontres Artistiques des Musiques Improvisées), les Soirées Performances et le festival Jazz or Jazz, mais un peu de patience, nous en saurons plus à la rentrée…

GP