Roland, “M. Plateaux” n’est plus

Tous les habitués des événements organisés par l’association ABCD d’Orléans le connaissait. Fidèle parmi les fidèles bénévoles de l’association, Roland toujours prêt à aider, s’était fait une spécialité de ramasser les plateaux repas, tâche ingrate mais ô combien nécessaire, qu’il assurait le regard pétillant, avec sa phrase fétiche :”On se connait depuis longtemps !” qui en faisait l’ami de tous les festivaliers…

Communiqué d’ABCD

“C’est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Roland Guet, bénévole à Abcd, qui a succombé des suites d’un cancer dans la nuit de samedi à dimanche. Roland était un homme bon, simple et toujours volontaire pour donner le coup de main. C’était le “Monsieur plateaux” de l’association, mais pas seulement, il était aussi, et surtout, notre compagnon, compère, copain, que l’on avait plaisir à retrouver sur chaque festival. Discret et drôle, Roland a accompagné depuis de nombreuses années la vie de l’association.