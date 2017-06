Loir-et-Cher : quelqu’un a-t-il aussi des nouvelles d’Olivia Marchal ?

Candidate fantôme dans la 2e circonscription de Loir-et-Cher (Romorantin, Sologne), Olivia Marchal aiguise la curiosité, essentiellement des candidats concernés et des journalistes. 1078 voix (2,58 % des suffrages) cependant sont allées vers cette inconnue, qui pour l’heure n’a pas dévoilé son vrai visage – ou semble en avoir plusieurs, c’est selon – et dont personne n’a entendu le son de la voix dans le département.

A-t-elle influencé le résultat du premier tour des législatives dans le Loir-et-Cher ? Jean-Luc Brault candidat de LREM (La République en Marche) en est persuadé : les 1078 voix (2,58 %) captées par la candidate fantôme que personne n’a jamais vu, et qui se déclarait « majorité présidentielle » sur ses tracts et profession de foi, lui manquent pour virer en tête. 127 voix séparent en effet Guillaume Peltier (L.R., 12.170 voix, 29,08 %) du candidat LREM (12.043 voix, 28,78 %). Virer en tête au premier tour, même de peu, donne un avantage au moins pour le moral et la façon d’aborder un second tour. Les faits ont donc leur importance. « C’est une usurpation qui visait à tromper les électeurs », indique-t-on du côté du secrétariat général de LREM, précisant que « le représentant d’Emmanuel Macron dans cette circonscription a toujours été et restera Jean-Luc Brault ».

Beaucoup cherchent à savoir qui se cache réellement derrière cette candidature fantomatique. Nos confrères du Petit Solognot, les premiers, ont noté un fait troublant : les « professions de foi » distribuées dans les boîtes aux lettres ont été imprimées à Paris, chez l’ancien imprimeur d’un certain… Nicolas Sarkozy, de 2007 à 2012. Il s’agit d’Eproc Factory, entreprise dirigée par Gilbert Caron. Selon le Monde, ce dernier avait été « amené » par Patrick Buisson, en échange du versement de deux commissions de 300.000 € chacune pour le dirigeant de la chaîne Histoire. Troublant… De là à imaginer que le marionnettiste soit en Sologne et se nomme Guillaume Peltier, il n’y a qu’un pas que certains franchissent allègrement, sans le dire directement naturellement. À commencer par Jean-Luc Brault lui-même. Il a confié à nos confrères de France 3 : « C’est une barbouzerie. C’est une candidate qui a été poussée depuis la région parisienne. Nous avons déposé une procédure en préfecture par l’intermédiaire de notre avocat. On se réserve le droit de faire une action contre cette candidature inadmissible, dont on ne sait d’où elle vient… ». Ambiance.

Un mail mystérieux est aussi arrivé à la Nouvelle République, dans lequel la fameuse Olivia Marchal invite à voter J-L. Brault au second tour. Tandis qu’un non moins mystérieux groupe Facebook, « Les Lolgislatives » montre à la date du 12 juin une photo montée de la même Olivia Marchal : on y reconnaît Guillaume Peltier, avec une perruque de femme. Ça commence à faire beaucoup d’étranges mystères… Sollicités par MagCentre, le mystérieux groupe Facebook “Les Lolgislatives” – qui semble ne pas être chaud partisan de Guillaume Peltier – indique que ses informations proviennent de “la presse (Nouvelle République) et Petit Solognot, le web, les discussions et la profession de foi. Je n’ai pas d’info ‘supplémentaires’ hormis ce qui a été dis”. Par ailleurs et via une discussion Messenger, “Lolgislatives” (sous couvert d’anonymat) indique traduire “juste des remarques/discussions en un montage humoristique”.



Nous avons tenté de joindre Guillaume Peltier sur le sujet mercredi 14 juin, malheureusement, il n’a pas donné suite pour le moment à nos demandes d’interview. À l’est du département, le mystère reste donc entier.

F.Sabourin.