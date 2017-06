Loir-et-Cher : Rama Yade, portée disparue

La candidate de la France qui ose dans la 1ère circonscription de Loir-et-Cher, Rama Yade, et sa suppléante Christelle Ferré sont aux abonnées absentes depuis dimanche soir, premier tour des élections législatives. Avec 2.300 voix soit 5,65 % des suffrages exprimés (2,78 % des inscrits), Rama Yade est largement battue. Dans sa défaite, en a-t-elle entraîné d’autres ?

Elle était arrivée à Blois un beau matin d’avril dernier, par le train. Rama Yade, candidate aux élections législatives dans la 1ère circonscription de Loir-et-Cher, avait pour guide et suppléante Christelle Ferré, conseillère municipale ex UDI et ex candidate à la mairie de Blois en mars 2014. Avec elle, Rama Yade a pris des cours accélérés de loir-et-chérien aux accents de vallée du Cher à Montrichard, et de blaisois. Mais la greffe n’a pas prise. Le parachutisme, disait Nicolas Perruchot (L.R.) dimanche soir, « c’est avec un parachute dorsal, et un ventral ». Quand le dorsal ne s’ouvre pas, il faut d’urgence actionner la poignée rouge du ventral. Rama Yade a chuté jusqu’au sol, emportée elle aussi par l’abstention et la vague Macron.

Silence radio

Depuis dimanche soir, on cherche à la joindre, Rama. Pendant deux mois, sa suppléante Christelle Ferré avait le téléphone qui chauffait pour inviter les journalistes à immortaliser telle ou telle réunion publique, tractage sur les marchés, bref : la routine de campagne. Depuis dimanche, plus rien, silence radio. Une réaction ? Un témoignage ? Un écho de cette campagne certes pas comme les autres mais quand même ? A-t-elle déjà repris le train pour Paris ? De fins observateurs l’ont aperçu la semaine dernière sortant de la très chic résidence Anne-de-Bretagne avenue Jean-Laigret. Y avait-elle commencé à installer ses cartons ? La vue est imprenable sur l’aile François Ier du château et ses loges renaissance, à l’italienne…

“Sans amertume”

2.300 voix pour Rama Yade, c’est certes peu au regard de sa notoriété, mais dans le contexte ambiant, ce sont 2.300 voix qui pourraient avoir manquées au candidat L.R. Damien Hénault, par exemple. « Oui, indéniablement. Mais ça ne change pas la face du monde… Si j’ai 2.000 voix de plus, je suis peut-être au second tour, mais je me ramasse face à Marc Fesneau qui en a lui 14.000 ! », dit-il par téléphone depuis Bourré où il a repris ses activités municipales. « Rama Yade est venue parce que les Ferré lui ont vendu un truc merveilleux. Je l’ai rencontré, elle n’est pas hautaine comme la décrivent certains. Mais parfois, on se demandait ce qu’elle était venu faire là… ».

Faire perdre la droite et le centre, comme le disent ceux… de la droite et du centre, justement ? « Chez les Ferré, il serait temps qu’on se pose les bonnes questions ; la politique, il est temps qu’ils s’en retirent. Christelle Ferré a quand même réussi le tour de force de mettre le FN au second tour » glisse-t-il encore, mais « sans amertume vis-à-vis de Rama Yade », insiste-t-il.

Le téléphone de Christelle Ferré et Rama Yade sonne désespérément dans le vide. C’est peut-être de ce côté-là qu’il faut chercher l’amertume…

F.Sabourin.