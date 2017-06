Blind, de l’œil à l’oreille

“Blind”, un étonnant spectacle que nous propose, à la Scène Nationale d’Orléans, Erwan Kéravec, en préfiguration de sa résidence qui se déroulera sur toute la saison 2017-2018. A l’entrée de la salle chaque participant est invité à se bander les yeux pour assister non plus à un spectacle mais plutôt à un “akouacle”.

Guidé dans la salle et confortablement installé, après quelques instants légèrement angoissants, commence alors une expérience sensorielle où l’on découvre la curieuse imbrication des sens entre la vue et l’ouïe. Un paysage sonore se construit dans ce noir absolu, formé de souffles, de chuchotements, de bruits de pas ou de course, d’instruments que l’oreille remet en espace, du plus près au plus lointain, mais aussi dans les déplacements entremêlés de tous ces sons dans une sorte de chorégraphie invisible.

L’expérience n’est pas sans me rappeler mes souvenirs des débuts de la stéréophonie où l’on écoutait, étonné, un bruit de pas allant de droite à gauche entre deux enceintes… car l’expérience est à la fois très scientifique, nous rappelant combien notre système auditif est diablement agile pour positionner des sources sonores dans un espace tridimensionnel, mais au delà, la privation de la vue nous entraine dans une intimité sensorielle qui décuple notre acuité auditive, rendant à chaque son, la finesse de son empreinte acoustique.

Curieusement, cette concentration auditive nous détache de nos repères temporels dans une sorte de flottement qui suscite, au fil du “spectacle”, une sensation d’agréable apesanteur, comme si échapper à la vue c’était se libérer l’esprit pour entrer de plain pied dans la poésie de l’abstraction musicale…

Une aventure à découvrir !

GP