Législatives : Jean-Louis Borloo vient bouter le MoDem hors d’Orléans

On se souvient en effet que Jean-Louis Borloo avait annulé au dernier moment sa venue à Orléans. Et qu’Olivier Carré, le maire, qui l’avait convié avait dû trouver en catastrophe une solution de remplacement. En fait Jean-Louis Borloo ne vient pas pour rendre hommage à Jeanne d’Arc (il avait préféré suivre la cérémonie d’investiture d’Emmanuel Macron), mais pour soutenir Alexandrine Leclerc, en position difficile sur la sixième circonscription du Loiret face au candidat d’En Marche et du MoDem Richard Ramos.

Des appels à Emmanuel Macron

Longtemps retiré de la vie politique et branché sur l’électrification de l’Afrique, Jean-Louis Borloo avait fait sa réapparition médiatique en mai dernier pour dire tout le bien qu’il pensait d’Emmanuel Macron. Ce qui est d’ailleurs le cas de pas mal de gens ces temps-ci.

L’épisode de la vie politique en cours est d’une complexité angoissante. Ainsi Jean-Louis Borloo qui fait des appels énamourés du pied au Président dans le Journal du dimanche sur les plateaux TV, qui se dit macron-compatible en espérant

décrocher un ministère (de la jeunesse élargie selon certaines sources), et qui un mois plus tard, en même temps, vient défendre la candidate

Alexandrine Leclerc qui se présente contre le candidat de Macron, il doit y avoir des grilles de lecture qui échappent à la plupart d’entre nous.

Jean-Louis Borloo vient bouter le MoDem hors d’Orléans, ce qui n’est après tout qu’une cession de rattrapage du 8 mai et du 14 mai. A moins que la place de François Bayrou ne soit d’ores et déjà libre…

Ch.B