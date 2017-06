Pour Allain Bougrain Dubourg « il ne faut pas rougir de vouloir préserver la nature »

Une soirée cinéma débat avec le public pour mettre en valeur l’eau et ses enjeux pour la préservation et l’équilibre de l’environnement. C’est ce qu’a souhaité faire France Nature Environnement Centre Val de Loire avec ‘Eau’bjectifs Citoyens’ et la projection de « Zéro Phyto 100% bio » de Guillaume Bodin. Une initiative parrainée par Allain Bougrain Dubourg.

« Une espèce de batracien sur 3 qui disparait. (…). Deux degré de plus et ce sont les lézards vivipares. (…). 50% des zones humides perdues en trois décennies (…). Aujourd’hui il est encore temps de ne plus pleurer, lance à l’assistance Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO France, ce 8 juin au Cinéma Pathé d’Orléans. Même si les politiques sont les seuls acteurs, chaque citoyen, chaque consommateur a une capacité d’action qui peut influer : il ne faut pas rougir de vouloir préserver la nature et sauver les animaux ».

Adopter pour une attitude bienveillante

Parce que l’eau est essentielle à la vie et que chaque pression sur la ressource (pollution, rupture de la continuité écologique des rivières, réduction drastique des zones humides…) met en péril la biodiversité mais aussi nos propres vies qui perdent en qualité, France Nature Environnement Centre Val de Loire a lancé l’initiative ‘Eau’bjectifs Citoyens’ autour d’une soirée cinéma débat pour sensibiliser à la préservation de l’eau.

« La projection du film de Guillaume Bodin était l’occasion d’une rencontre et d’échanges entre le public et des personnalités, explique Samuel Senave, nouveau Président de FNE Centre Val de Loire. C’est un moyen pour chacun d’être plus lucide sur les enjeux de protection et d’être plus libre dans son choix de changement et d’attitude vis-à-vis de la ressource en eau via des modes de consommation plus propices à la préservation ».

‘Zéro Phyto 100% bio’

Avoir une attitude bienveillante à l’égard de l’eau et de l’environnement, c’est la démarche adoptée par 35 communes françaises, primées « Zéro Phyto 100% bio » ) en 2015 pour leur engagement en faveur d’une agriculture biologique et de la réduction de l’utilisation des pesticides, sources de pollution diffuse. Mais 35 communes sur 35 498 c’est… infime ! Dans son film « Zéro Phyto 100% bio » qui sortira en salle le 8 novembre, le réalisateur Guillaume Bodin en a isolée 8 pour leurs initiatives exemplaires : « Le but est d’interpeller élus, collectivités et citoyens. Ce film est un outil pour échanger, débattre et apporter une partie de réponse, un début de cheminement ».

Parmi les intervenants dans ce documentaire, le sénateur Joël Labbé à qui l’on doit la loi sur l’interdiction de l’usage des pesticides sur les espaces publics depuis janvier 2017, et la députée Brigitte Allain dont l’amendement pour ‘le manger local’ (40%) et le ‘manger bio’ (20% en restauration collective) a été retoqué par le Conseil Constitutionnel en janvier dernier.

La nature rend service

« La biodiversité aquatique c’est comme une bibliothèque que l’on détruit alors que l’on n’a même pas lu les livres, concluait Bernard Chevassus au Louis, Président d’Humanité & Biodiversité à l’issue de la projection. Et pourtant la nature peut améliorer notre bien-être par les services écologiques qu’elle rend : les êtres vivants sont des trésors de nanotechnologie, des sentinelles des perturbations. La nature est un patrimoine pour l’homme d’aujourd’hui et de demain ».

À chacun d’en prendre conscience.

E.B.