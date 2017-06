Agora sur la 1ère circonscription : Stéphanie Rist (LRM) contre Charles-Eric Lemaignen (LR)

Dans le cadre de l’émission Agora sur RCF, Magcentre a organisé deux débats entre les finalistes, avant le second tour de dimanche, sur la 1ère circonscription du Loiret et sur la 6 ème. Nous souhaitions aussi confronter les deux candidats de la 2 ème, mais Serge Grouard (LR) n’a pas trouvé de créneau pour y participer.

Premier débat, Rist-Lemaignen: entre la chef de service de l’hôpital investie par La République en Marche et le spécialiste LR des collectivités locales encore pour quelques jours président de la métropole orléanaise, un débat affûté pour le siège de la 1ère circonscription du Loiret, dans Agora, diffusé ce vendredi à 11h 30. Au vu des résultats de la Présidentielle, c’était la circonscription la plus favorable à la génération Macron et Stéphanie Rist y a réalisé 44,67%. Ce court débat aura t-il permis à Charles-Eric Lemaigen (18,44%) de renverser la tendance? Quinze minutes d’échanges sans concession.