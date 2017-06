Législatives Loiret (1): Stéphanie Rist (LRM) contre Charles-Eric Lemaignen (LR)

C’est sur cette première circonscription que LRM a fait son meilleur score. Stéphanie Rist y devance largement Charles-Eric Lemaignen avec 44,67% contre 18,44% des suffrages exprimés.

Rhumatologue à l’hôpital d’Orléans, Stéphanie Rist, 43 ans, a rejoint le mouvement En Marche, il y a un an. Installée à Orléans depuis 2005, après un master à Science Po Paris, puis des débuts professionnels à l’hôpital Louis Mourier ( Colombes), Stéphanie Rist a accompagné Emmanuel Constantin, le référent du parti d’Emmanuel Macron depuis sa création. C’est la première fois qu’elle se présente à une élection et elle a réussi à coller aux scores impressionnant d’Emmanuel Macron notamment sur Orléans sud et Olivet.

Président sortant de la métropole d’Orléans, Charles-Eric Lemaignen (LR) 65 ans, est élu depuis 2001 à la mairie d’Orléans. Il était prévu de longue date que l’ancien DGS de la région Centre puis conseiller régional d’opposition, céderait cette présidence de “l’agglomération” en 2017. Ce sera chose faite jeudi prochain. Spécialiste reconnu des collectivités locales, Charles-Eric Lemaignen brigue le siège laissé libre par Olivier Carré qui a choisi la métropole et ne se représentait pas. En 2012, Charles-Eric Lemaignen qui est aussi professeur associé à l’université d’Orléans, avait échoué de peu sur la sixième circonscription contre Valérie Corre (PS).

