Législatives Loiret (4): Mélusine Harlé (LRM) contre Jean-Pierre Door (LR)

Dans cette circonscription aussi le sortant Jean-Pierre Door (LR), maire LR de Montargis, qui sollicitait un quatrième mandat, s’attendait à la menace du Front national. Au final, comme ailleurs, ce sont les néophytes du parti d’Emmanuel Macron qui se sont hissés à la hauteur des sortants. Mélusine Harlé (LRM) pointe en tête avec 28,56% des suffrage contre 23,78% à Jean-Pierre Door.

Mélusine Harlé, conseillère municipale à Sainte-Geneviève-des-Bois depuis 2014, elle est Docteur en sciences de la communication. A 44 ans, elle a été journaliste et a travaillé dix ans pour l’UNICEF France, où elle a mis en place des partenariats avec les collectivités territoriales pour les droits des enfants et créé le réseau “les villes amies des enfants”. Elle exerce actuellement au sein d’un cabinet de conseil et de formation sur le bien-être au travail qu’elle a fondé, et fait partie d’un think tank national, “la fabrique Spinoza”, qui défend le bonheur citoyen.

Jean-Pierre Door (LR), 75 ans, né à Sully-sur-Loire, a été élu pour la première fois député du Loiret en juin 2002. A l’Assemblée, il est membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ancien médecin, cardiologue, Il co-préside le club Hippocrate, cercle de réflexion sur les questions de santé. Il a été rapporteur de la mission d’information parlementaire sur le Médiator. En 2014 il avait été désigné à l’UMP, secrétaire nationale à la protection sociale; Jean-Pierre Door qui avait soutenu Nicolas Sarkozy à la primaire, est président du parti Les Républicains dans le Loiret. Il est député-maire de Montargis depuis 2001 et président du district de l’agglomération Montargoise et Rives du Loing.

Les résultats du premier tour dans le détail: http://www.magcentre.fr/131273-legislatives-les-resultats-en-temps-reel/