Législatives Loiret (5): David Simonnet (LRM) contre Marianne Dubois (LR)

Dans un des fiefs de la droite dans le Loiret, le chef d’entreprise David Simonnet (LRM) devance Marianne Dubois la députée sortante LR 29,85% contre 23,60%. Dans le nord du département entre Fleury-les-Aubrais et Pithiviers, là encore les prévisions donnaient plutôt un duel entre la droite et le FN.

A 47 ans, David Simonnet est président fondateur du groupe de chimie fine Axyntis, qui emploie 450 personnes dans plusieurs usines et dont le siège est à Pithiviers. Davied Simonnet est l’archétype de la “Macron économie”. Diplômé de l’Essec, titulaire d’une licence d’histoire, de deux DEA de droit et d’économie, ce capitaine d’industrie a commencé sa carrière comme chef de cabinet de l’adjoint au maire de Paris en charge du développement économique avant de devenir conseiller en stratégie chez Mars&Co puis de rejoindre le groupe SNPE, en 1997, avant de créer Axyntis en 2007. Militant associatif, il est aussi enseignant à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et auteur de nombreux articles et ouvrages.

A 59 ans, Marianne Dubois (LR), a été maire de Neuville-Aux-Bois de 2001 à 2008 et présidente de la communauté de communes de la Forêt de 2004 à 2008. Suppléante de Jean-Paul Charié, décédé prématurément, elle lui avait succédé en 2009. Marianne Dubois avait été réélue ensuite en 2012 avec 53% des suffrages. En 2015, Marianne Dubois a été élue au conseil départemental du Loiret du canton de Pithiviers qui comprend 35 communes. A l’Assemblée nationale Marianne Dubois a été membre de la commission des Affaires sociales dans sa première mandature puis de la commission de la Défense où elle s’est investie dans les thématiques de la Gendarmerie nationale et de la Santé dans les armées.

Les résultats du premier tour dans le détail: http://www.magcentre.fr/131273-legislatives-les-resultats-en-temps-reel/