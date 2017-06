Législatives Loiret (6): Richard Ramos (LRM-MoDem) contre Alexandrine Leclerc (UDI-LR)

Elue ric-rac en 2012 contre Charles-Eric Lemaignen (UMP), Valérie Corre (PS), seule socialiste sortante, malgré la vague macroniste, a raté de quelques voix la finale de 2017. Richard Ramos (MoDem), avec 35,43% sort largement en tête devant la candidate (UDI-LR), Alexandrine Leclerc, 16,96%. C’est la seule circonscription du Loiret où le sortant ou la sortante (avec la 1ère) ne sera pas présent au second tour.

Blésois, Richard Ramos, 49 ans, est porte-parole départemental du Modem. Issu d’une famille de pieds-noirs, ce centriste convaincu a découvert la politique très tôt grâce à son père, ouvrier et élu municipal à l’époque où Pierre Sudreau, gaulliste historique, était maire de Blois. Cet autodidacte a monté une agence de communication pour des missions de conseil en stratégie auprès des petites entreprises avant de s’installer dans l’Orléanais, où il est aujourd’hui chroniqueur gastronomique sur France 3 Centre. Il est conseiller municipal de la commune de Fay-aux-Loges depuis 2008 et vice-président de la communauté de communes des Loges. Richard Ramos a fait partie des trente candidats en France et des trois dans la région Centre-Val de Loire, désignés dans l’accord initial entre Emmanuel Macron et François Bayrou.

A 46 ans, Alexandrine Leclerc (UDI) est entrée en politique en 2002 dans l’équipe de Serge Grouard, alors maire d’Orléans. Professeure de Français en collège, Alexandrine Leclerc est devenue en 2008 adjointe au maire d’Orléans, chargée des Affaires sociales. Centriste de droite convaincue, Alexandrine Leclerc a ensuite été élue en 2015 au conseil départemental dont elle est vice-présidente, là encore chargée de l’Enfance, de la Famille, des Personnes Agées et du Handicap. A la primaire de la droite et du centre, elle avait soutenu la candidature de Nathalie Kościuszko-Morizet. Désignée par l’UDI pour être la candidate commune avec LR aux législatives, sa désignation avait été contestée par l’ancien secrétaire départemental de LR, Stéphane Fautrat, qui a maintenu la sienne sur cette sixième circonscription.

