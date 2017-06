Loiret (2): Christophe Chaillou (PS) soutient Caroline Janvier (LRM)

Alors que Serge Grouard (LR) a tenu sa dernière réunion publique salle Eiffel à Orléans devant une centaine de personnes, sa concurrente Caroline Janvier était quant à elle à Saint-Jean-de-la-Ruelle devant une trentaine de participants. Le maire de la ville, Christophe Chaillou (PS) qui a ouvert les débats a confirmé qu’il soutient la candidate de REM au second tour. Saint-jean-de-la-Ruelle, ancré à gauche et qui pèse lourd dans la deuxième, a voté Macron à la Présidentielle et Janvier au premier tour des législatives (35%). Selon nos confrères de la République du Centre, le conseiller départemental et vice-président de la métropole a indiqué à propos de Serge Grouard, “ses options ne sont pas celles que je partage”.