Législatives: combien de circonscriptions dans les filets de Macron?

Combien de circonscriptions vont-elles tomber dimanche soir dans les filets du Président Macron? Selon Les Echos de jeudi (sondage Elabe, OpinionWay et Odoxa), c’est un véritable raz de marée qui se prépare à la faveur aussi d’une abstention encore plus forte qu’au premier tour où elle avait déjà touché la moitié de l’électorat.

Il y a ceux qui dans les électeurs de la France insoumise et du FN ne croient plus à une opposition consistante à l’Assemblée. Ils estiment que c’est cuit. Ceux qui, d’habitude votent PS ou LR, et qui ne comprennent pas la tactique et le positionnement de leur parti, ni pour ni contre le Président Macron. Mais en même temps pour et en même temps contre…Enfin et il y a ceux qui ont voté pour les candidats de LRM au premier tour et qui pensent que le “boulot est déjà fait”. Toujours dans ce sondage à trois jours du scrutin, les Echos prévoyaient 440 à 470 députés dont 70 pour le Modem (sur 577). Ne resterait que les miettes pour les autres partis en présence, 70 à 90 sièges pour LR, 20 à 30 pour le PS et ses alliés, 15 pour la France Insoumise et au maximum 5 pour le FN.

Dans la région Centre-Val de Loire l’échiquier politique parlementaire va être bouleversé. Quelques circonscriptions seront sous les projecteurs nationaux. D’autant que deux femmes, un souhait d’Emmanuel Macron, sont envisagées pour occuper le perchoir (la présidence de l’Assemblée) En Indre-et-Loire il s’agit de Marisol Touraine adroitement recyclée de PS à néo-REM et qui est en tête (28,54% contre 20,02%) devant Sophie Auconnie UDI-LR) qui a bénéficié elle, du soutien cette semaine de Jean-Louis Borloo. En Eure-et-Loir, l’autre “perchée” présumée serait Laure de la Raudière (LR) qui est au coude à coude avec Harold Huwart (PRG) (30,82% contre 31,16%), tous deux en marche, l’une du pied droit l’autre du pied gauche. Encore faut-il pour grimper au perchoir que ces dames soient élues…

Autre point chaud, en Loir-et-Cher, Guillaume Peltier (LR) leader de la Droite forte, 29,08% légèrement en tête au soir du premier tour devant le candidat REM Jean-Luc Brault, 28,78%. Là encore ces élections font bouger les lignes, alors que Guillaume Peltier craignait une finale contre le FN, il lui faudra compter sur le report de voix des électeurs de son ancien parti pour passer. Dans le Cher, un frondeur Yann Gallut (PS) est en posture difficile, 19,41% contre un REM, Loïc Kervran, 32,76%.

Dans le Loiret, le parti du Président Macron réussira t-il le grand chelem que la droite et le centre avaient réussi en 2007 avec un “cinq sur cinq”? Cette fois en 2017, le Loiret est divisé en six circonscription et tous les candidats de REM ont viré en tête au 1er tour. Mais les reports peuvent encore changer la donne.

Tous les résultats dimanche soir des six départements de la région (23 circonscriptions), d’abord partiels, actualisés tous les quarts d’heure, puis définitifs, à partir de 20h, sur Magcentre.fr