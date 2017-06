Législatives région: une participation en baisse à la mi-journée

Au plan national, à la mi-journée la participation au second tour des élections législatives était en baisse de 17,75% ce dimanche contre 19,24% à la même heure le onze juin.

Au final, l’abstention qui était déjà forte au 1er tour (51,29%) pourrait comme prévu, être encore plus importante lors ce second tour. Cette élection permet rappelons-le aux Français de désigner les 577 députés (dont 23 de la région), qui feront et voteront les lois durant les cinq années à venir (sauf dissolution de l’Assemblée en cours de mandat du Président).

En région Centre-Val de Loire la participation sur les six départements était en moyenne de 18,90% à midi contre 20,45% au premier tour. A noter que le Loiret est le seul département où les électeurs se sont légèrement plus mobilisés qu’au premier tour, 18,40% contre 17,90%.

Les participations par département:

Télécharger (PDF, 115KB)