Et “Le Grand Unisson” devint grand !

Ils sont loin les débuts du Grand Unisson sur un parking à coté du stade de Saint Jean de la Ruelle, avec quelques centaines de spectateurs devant un podium exigüe même pas couvert, en vingt sept ans “la fête avant la Fête de la Musique” a grandi pour devenir aujourd’hui une grosse machine: le Grand U s’assume comme le plus grand festival de musique du Loiret… et tout ça sans perdre son âme, en restant une grande fête populaire et familiale (et gratuite) où l’on vient découvrir entre amis les tendances de la création musicale actuelle.

Avec ses deux scènes qui autorisent une programmation sans temps mort, son village spacieux entièrement repensé cette année avec un espace associatif, une restauration diversifiée, des activités ludiques, le Grand Unisson offre un espace convivial et agréable, d’autant plus agréable cette année que le temps clément était au rendez-vous !

Coté programmation, c’est un éclectisme de qualité qui réunit un public de 7 à 77 ans de plus en plus nombreux: du rock, de l’électro, de la soul mais aussi de la chanson française, le plus souvent s’appuyant sur un travail vocal créatif et original. Si l’on peut regretter cette année la faible participation des groupes locaux avec le seul talentueux Chat Fume, le Grand Unisson nous a révélé pas mal de découvertes musicales: du rock avec des suisses endiablés (The Animen) et des savoyards plus policés (Gaspard Royant), on s’est laissé aussi surprendre à danser avec Grace Jones du groupe un peu rappant Rocky…

Un beau coup de cœur du Festival avec le duo Her qui propose des chansons qui vont de la soul au blues d’une belle intensité musicale, et nous réserverons une mention spéciale au très étonnant Clément Bazin qui sur le coup de minuit captiva son auditoire avec une très originale création visuelle et sonore, mêlant un son synthétique aux sonorités de deux steel drum pour une musique “electro solaire” de nuit…

Une grande fête populaire (avec en clôture, l’incontournable feu d’artifice) pour déguster une musique de qualité !

GP

https://www.facebook.com/grandunisson/

http://www.ville-saintjeandelaruelle.fr/