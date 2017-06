Loir-et-Cher : pas de grand chelem pour La République en Marche

Marc Fesneau (LREM) est élu député de la 1ère circonscription de Loir-et-Cher (Blois-Vallée du Cher) avec 69,15 % soit 22.914 voix, face au Front national Michel Chassier (30,85 %) soit 10.221 voix. Abstention : 54,93 %.

Guillaume Peltier est élu député L.R. dans la 2e circonscription (Romorantin-Sologne) avec 53,93 % des voix (19.108). Jean-Luc Brault (LREM) obtient 46,07 % (16.324). Abstention : 51,41 %.

Enfin, dans la 3e circonscription (Vendômois) Maurice Leroy (UDI) est réélu pour la cinquième fois avec 61,06 % des suffrages (23.126) face à Marlène Martin (LREM) qui obtient 38,94 % des voix 14.746). Abstention : 49,77 %.

Le taux d’abstention en Loir-et-Cher est de 52,05 % (127.659 électeurs inscrits). Participation : 117.616 électeurs inscrits (47,95 %).

Réaction de Marc Fesneau (LREM) élu député de la 1ère circonscription :

“Bonheur et joie évidemment de rentrer au Palais Bourbon. Et une grande responsabilité. Les Français ont envoyé un message clair avec l’abstention, mais nous avons aussi entendu des gens dire que le besoin de réforme est attendu. Je pense ce soir à toutes les équipes qui ont porté cette campagne et je veux les remercier chaleureusement. Maintenant, il faut démontrer qu’on peut gouverner la France avec des modérés. C’est un vieux rêve. Ce soit se concrétisent les espoirs de 2002, 2007, 2012, et je sais de quoi je parle. Le MoDem, avec son identité sera là, clairement solidaire mais aussi dans notre rôle de parlementaires”.

Réaction de Maurice Leroy (UDI) réélu député de la 2e circonscription :

“C’est en effet une large réélection. Contrairement à ce que racontait le FN, qui disait que 25 ans c’était trop long, je fais un score (61,06 %) jamais fait depuis 1997 ! Je me réjouis aussi de la victoire éclatante de Marc Fesneau sur le 1ère contre Michel Chassier. Je me réjouis de la belle élection de Guillaume Peltier, qu’on donnait perdant, alors qu’il a une avance très confortable. Il faut continuer donc de me calomnier, ça me fait faire des scores plus haut…

Pour la suite, je suis centriste, porte parole du mouvement Les Centristes, avec Hervé Morin. Nous aurons un groupe Centriste UDI à l’Assemblée nationale. Et je suis, je demeure, je serai un parlementaire libre. Toutes les lois utiles, je les voterai, toutes les autres, je les discuterai voire je ne les voterai pas. Par exemple je ne voterai pas la suppression de la taxe d’habitation, qui va étrangler les petites communes encore un peu plus. Je ne voterai pas l’augmentation de la CSG pour les retraités. En revanche, je voterai la réforme du code du travail”.