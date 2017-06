100 jeunes des Mecs à la découverte des sports nouveaux

Samedi 17 juin, une centaine de jeunes des MECS (Maisons à Caractère Social du Loiret) étaient rassemblés au STAPS de la Source (Orléans), par une météo véritablement idéale pour une journée de découverte de sports insolites : l’escalade, le foot-bulle, la lutte-contact, le pum-balle, le tir laser et à la sarbacane.



Cette journée rassemblait des jeunes venus des 4 établissements de la Fondation Val de Loire (Cèdre, Médonnière, Anjorrant Villemandeur, Anjorrant Orléans), l’institution Serenne d’Orléans, du Mouteau (St Jean le Blanc), de la Vie au Grand Air et du Village d’enfants (Amilly). Preuve de l’intérêt marqué pour cette manifestation.

Il convient de remercier l’implication de l’Université d’Orléans qui a mis ses locaux et terrains à disposition, les étudiants STAPS bénévoles en licence pro, l’UFOLEP, l’association “Jeunesse Arts Martiaux”, Climb Up, et le Lions Club Orléans Doyen, qui ont permis le bon déroulement de la journée.

Cette action, soutenue par quelques sponsors, marquait le point d’orgue de la semaine de la Solidarité où, en quatre jours, une partie des enfants a parcouru la Loire à vélo de Gien à Tours dans le cadre d’un “défi vélo” organisé par Unis Cités avec les bénévoles de la Caisse d’Epargne et le soutien logistique du Lions Club Orléans Doyen.

http://www.lionscluborleansdoyen.org/index.html