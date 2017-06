Manuel Valls élu sur le fil, son adversaire France Insoumise conteste

Des « tricheur, voleur, Farida, Farida…. » ont accueilli Manuel Valls venu annoncer sa victoire aux législatives devant la presse au bas du grand escalier de la mairie d’Evry aux environs de 22 heures. A peine l’ancien premier ministre escorté et encadré d’une vingtaine de ses partisans ouvre-t-il la bouche que ces cris retentissent poussés sans relâche par des soutiens de son adversaire, Farida Amrani (Les Insoumis). Une bonne vingtaine eux aussi, très remontés. Pour eux très clairement le nombre de voix annoncé sur la ville d’Evry a été faussé au profit de Manuel Valls.

139 voix séparent les deux candidats dans cette première circonscription de l’Essonne qui compte six villes. Si les Insoumis ne contestent pas les résultats de cinq de ces villes, ceux d’Evry leur posent problème et la candidate refuse de signer les procéverbaux Elle va déposer un recours sans tarder.. A Evry qui compte 25053 inscrits, seuls 9661 ont voté soit 61% d’abstentions. Manuels Valls aurait obtenu 4626 voix (51,7%), Farida Amrani 4329 voix (48,3%).

Dans sa ville, Evry, dont il fut le maire et dont il est toujours conseiller municipal , Emmanuel Valls n’enregistre pas un score triomphal, à Corbeil il ne glane que 41,5% des suffrages. Si victoire définitive il y a, elle s’appuie surles scores enregistrés dans les autres villes de la circonscription. A Courcouronnes, Lisses, Bondoufle et Villabé il varie entre 54 et 57%. D’où l’importance des résultats d’Evry.

Valls joue son avenir politique

Dans cette élection Manuel Valls qui a déclaré au milieu des horions vouloir « être utile à mon pays et au président de la République » joue son avenir politique dans cette circonscription où il est élu depuis 2002 et où il n’est plus que conseiller municipal de la ville centre tenue par son ami Francis Chouan,. Dès le premier tour, il a appelé à voter Emmanuel Macron sans obtenir l’investiture du mouvement présidentiel. Cependant il a reçu le soutien de François Bayrou , de Jean-Yves Le Drian, de Benjamin Grivaux, le porte-parole d’En Marche ! et de son représentant local, Jean-Yves Dugault. Il a également reçu le soutien de la droite locale.

Son adversaire est elle aussi conseillère municipale d’Evry mais d’opposition. C’est la première fois que la France Insoumise arrive au second tour. Le parti communiste local dont le candidat , Michel Nouaille avait recueilli 7,6% des voix au premier tour a appelé à voter pour elle .

Des CRS en renfort

La victoire sur le fil de Manuel Valls promptement annoncée est mal passée. « A Evry, on sait comment ça fonctionne » hurlaient-ils dans la salle de l’hôtel de ville, dans le hall et ses abords des opposants à l’ancien maire en sont venus aux mains avec les policiers. Des CRS ont été appelé en renfort.

F.C.