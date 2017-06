Marc Fesneau (Loir-et-Cher) probable président du groupe MoDem à l’Assemblée

Elu dimanche au second tour des législatives sur la 1ère circonscription du Loir-avec 69,15% contre Michel Chassier, le président du groupe FN au conseil régional, Marc Fesneau, 46 ans, devrait être le président du groupe MoDem à l’Assemblée nationale.

Secrétaire général du parti, Marc Fesneau a en effet la confiance de François Bayrou dont il est l’un des principaux lieutenants avec Marielle de Sarnez devenue ministre. Selon les derniers chiffres, le MODem, une des deux composantes de la majorité d’Emmanuel Macron, comptera 42 députés (et 308 pour LRM).

Fils spirituel de la sénatrice Jacqueline Gourault, Marc Fesneau, maire de Marchenoir et président de la communauté de communes Beauce et Forêt, devenu numéro 2 du parti centriste, avait été l’un des trois leader régionaux de la liste de la droite et du centre aux élections régionales de 2015 avec Philippe Vigier (UDI) réélu triomphalement dimanche en Eure-et-Loir et Guillaume Peltier (LR), lui aussi élu en Loir-et-Cher. Une liste régionale qui avait été battue à l’époque par celle de François Bonneau (PS).

Complice de François Bayrou

Pourtant les choses avaient mal commencé pour Marc Fesneau aux législatives de 2017. En mai il retirait sa candidature pour protester avec son “patron” François Bayrou contre le nombre, selon eux insuffisant, de candidats investis par le MoDem. Puis quelque jours plus tard il revenait en lice.

Au premier tour des législatives, Marc Fesneau (34,59%) avait éliminé le sortant PS Denys Robillard, et aussi écarté la parachutée Rama Yade que certains disent avoir été “inspirée” par Maurice Leroy. Contre Michel Chassier (FN) au second tour, Marc Fesneau pouvait difficilement perdre pour sa première candidature à une législative. Il avait d’ailleurs reçu le soutien de Denys Robillard.

A l’Assemblée, Marc Fesneau pourrait se tourner en commission, vers les thématiques agricoles son premier métier en Beauce du Loir-et-Cher.

Ch.B