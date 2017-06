Jargeau fait une vidéo pour séduire les médecins

La commune de Jargeau est confrontée comme beaucoup d’autres à la désertification médicale.

En 30 ans, avec 1000 habitants de plus, la ville aura perdu 4 de ses 5 médecins.

A l’automne 2017, il n’en restera plus qu’un seul.

Pour inciter les médecins à venir s’installer sur son territoire, la ville a réalisé une vidéo pour montrer l’attractivité et le bien-vivre dans cette commune du bord de Loire.

Mairie de Jargeau : 02 38 59 70 39

http://www.jargeau.fr/