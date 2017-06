Canicule : 51 départements en alerte orange

Au vu des conditions météorologiques annoncées par Météo France pour le département du Loiret, comme pour 50 autres départements, depuis ce lundi 16h pour les jours à venir, (34 à 37 degrés) la Direction générale de la santé a décidé d’activer la plateforme téléphonique d’information « Canicule ». Cette plate-forme téléphonique, accessible au 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, de 9h à 19h) permet d’obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles. Comme prévu par le plan national canicule 2017.

Adopter les bons gestes :

• maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;

• buvez régulièrement et fréquemment de l’eau ;

• rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (notamment le visage et les avants bras) ;

• utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale …)

• évitez de sortir dans la mesure du possible aux heures les plus chaudes (11h-21h) et limitez vos activités physiques ;

• pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et si nécéssaire demandez l’aide. Il est par ailleurs impératif d’éviter toute activité susceptibles de déclencher des feux de végétaux.

Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments et les personnes isolées.

Alors que 3 jeunes personnes, pourtant en bonne santé, sont décédées pendant une activité physique le week-end dernier, il convient également d’insister sur la nécessité d’éviter les efforts physiques pendant les vagues de chaleur, en particulier aux heures les plus chaudes de la journée.

Enfin, en vue de la semaine de travail à venir, il est rappelé que les employeurs sont tenus de prendre, de manière pérenne, les mesures visant à assurer la sécurité et à protéger la santé des travailleurs de leurs établissements (aménagements d’horaires, limitation ou report des activités susceptibles d’avoir un effet délétère sur la santé de leurs travailleurs : port de charge, exposition au soleil aux heures les plus chaudes, etc.)