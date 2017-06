Blois Maison de la BD : Tsiganes, une mémoire française 1940-1946

À l’occasion de l’exposition Tsiganes, Manouches, Gitans, de Kkrist Mirror, une rencontre est organisée à la Maison de la BD le vendredi 23 juin à 18h30. Elle est animée par Patrice Gentilhomme du site actua.bd. Le travail de Kkrist Mirror constitue un cheminement de plus de trente ans en s’intéressant aux gens du voyage. Son ouvrage Tsiganes, une mémoire française 1940-1946, relate le camp de concentration Montreuil-Bellay. Administré par la police française, il a interné des gitans pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour réaliser cet album, Kkrist Mirror a rencontré de nombreux témoins encore vivants et s’est basé sur les travaux de l’historien Jacques Sigot. Marie-Christine Hubert, historienne mais aussi archiviste, est l’auteure d’une thèse sur l’internement des nomades en France. Elle est co-auteure de « Les Tsiganes, un sort à part », paru aux éditions Perrin en 2010. Elle interviendra sur le thème de l’internement des nomades en France (1940-1946) et reviendra sur cette histoire longtemps oubliée.

Rencontre : Tsiganes, une mémoire française 1940-1946. Maison de la BD , 3 rue des Jacobins à Blois. Vendredi 23 juin 2017 à 18h30 – Entrée libre.