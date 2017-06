Emmanuel Constantin : après En Marche, en vol…vers Notre-Dame-des-Landes

Emmanuel Constantin, ex référent de La République en Marche du Loiret, va réintégrer l’administration au sein du Ministère de la Transition écologique et Solidaire en tant que secrétaire général de médiation relative au projet d’Aéroport du Grand-Ouest, appelé aussi “Notre-Dame des Landes”. Trois médiateurs ont en effet été nommés, le 1er juin dernier, par le ministre Nicolas Hulot et la ministre chargée des Transports Élisabeth Borne. Il s’agit, selon le site du ministère, de Anne Boquet, ancienne préfète de région Bourgogne, inspectrice générale des finances en service extraordinaire ; de Michel Badre, ancien président de la formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, membre du Conseil économique, social et environnemental ; et de Gérard Feldzer, ancien pilote de ligne, président honoraire de l’Aéro-club de France. Le nom de ce dernier a d’ailleurs fait polémique aurpès des militants anti-Notre-Dame-de-Landes.

Déjà un référendum en juin 2016

Une mission qui sera chargée d’envisager toutes les solutions possibles dans un dialogue “apaisé”, après des combats et affrontements à la fois sur le terrain militant, des habitants, et administratif dans ce dossier pour le moins chaud bouillant. L’ensemble des parties prenantes seront auditionnées, les points techniques seront passés au peigne fin, en tenant compte, toujours selon le ministère de la Transition écologique et Solidaire, de la consultation locale réalisée en juin 2016 et dont le “oui” l’avait emporté à 55,17 % des voix (pour une participation de 51,07 %). 34 communes sur 212 avaient voté non, particulièrement celles limitrophes au site retenu.

“Ecouter tous les point de vue”

“C’est une annonce de campagne d’Emmanuel Macron”, précise par téléphone mardi 20 juin Emmanuel Constantin. ” C’est un dossier complexe, des avis s’opposent, il faut mettre les choses à plat, écouter tous les points de vue”, explique celui qui, en étant ingénieur de la fonction publique, possède le profil adéquat pour cette mission de secrétariat général.

Emmanuel Constantin, était le référent d’En Marche pour le Loiret depuis un an. Il avait été dans un premier temps candidat aux législatives sur la deuxième circonscription d’Orléans, avant de s’apercevoir de son inéligibilité. Emmanuel Constantin, polytechnicien, occupait en effet des fonctions de chef de service auprès du SGAR (Secrétaire général aux affaires régionales). Sur la deuxième circonscription, c’est Caroline Janvier sa suppléante à l’origine qui a été élue. Ce poste a sein de la mission de médiation sur Notre-Dame-des-Landes constitue une belle “consolation”.

F.S et Ch.B

François Sarrazin, nouveau “patron” de La République en Marche sur le Loiret

Animateur du comité local de Chécy-Mardié, François Sarrazin, 57 ans, va assurer l’intérim de référent de REM après le départ d’Emmanuel Constantin. Adhérent depuis avril 2016, François Sarrazin dans le “civil” chef de service dans une entreprise de logistique, a participé activement à la Présidentielle puis aux législatives dans le Loiret. Il a assumé le rôle de représentant légal d’Emmanuel Macron lors du scrutin présidentielle.

Certaines sources faisait état du nom de Benoit Lonceint successeur d’Emmanuel Constantin avant cette annone officielle de son départ.