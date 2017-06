Loir-et-Cher : L’Heureux hasard : un heureux camping, naturellement

Sabrina et Laurent Clamens ouvrent à partir du 2 juillet le camping naturel « L’Heureux hasard » dans la forêt de Cheverny, à Contres (Loir-et-Cher). Cabanes, toiles de tentes et roulottes pour ce concept « glamping », à la fois glamour, et camping. En prime : des randonnées thématiques avec des ânes pour découvrir la foisonnante nature environnante. Épatant !



Le besoin de se ressourcer correspond souvent avec l’envie de passer du temps à l’écart du monde, du bruit, en pleine nature, le tout de manière décalée, inattendue. Le camping L’Heureux hasard a planté ses piquets au milieu des arbres, en bordure de forêt de Cheverny, près de Contres (Loir-et-Cher). Sabrina et Laurent Clamens, qui promenaient auparavant leurs clients sur des ânes à Tour-en-Sologne, ouvrent à partir du 2 juillet en camping vraiment pas comme les autres.

Dix-neuf emplacements dans un cadre 100 % nature, dont dix hébergements insolites, quatre tentes prêtes à camper, cinq emplacements nus sur une surface de deux hectares en pleine forêt : en famille, en tribu, entre amis, en amoureux, il y en a pour tous les goûts.

De la tente « éco-lodge » six places à la roulotte pour quatre personnes en passant par la cabane pour amoureux, le séjour promet d’être vécu au plus près de la nature. Pas d’électricité – sauf dans les parties communes, cuisine, sanitaires et réception – et tout le confort quand même. Draps et vaisselle fournis, nécessaire de cuisson (au gaz) et coin barbecue collectif, pour plus de convivialité. « Il est même possible – en réservant à l’avance – de privatiser le lieu pour des cousinades. Nous installerons alors une tente de réception, plus grande », explique Sabrina Clamens. « L’idée a germée lors des itinérances que nous faisions avec les ânes. On cherchait des hébergements qui soient raccords avec le style des randonnées, quelque chose proche de la nature, pour rester dans le thème », ajoute-t-elle. Prendre sa douche au bout du chemin, préparer l’apéro mi-ombre, mi-soleil, se mijoter un petit plat sur le réchaud, aller chercher l’eau dans un seau, se coucher au plus près du sol après avoir observé les étoiles… et au matin, se réveiller au chant des oiseaux… ! Un retour à l’essentiel, sans être dénué de confort. Le coin cuisine est tout équipé : cafetières, frigidaires, grille-pain, bouilloire, four… L’espace commun est aussi le lieu de partage et de rencontres entre campeurs.

Côté activités, les randonnées avec Noisette, Cabichon et les autres ânes, à la découverte des cerfs et des biches (et du brame à l’automne) ou des mares : « les ânes de Madame » au sein du monde d’Ossyane n’attendent que les amateurs de randonnées et de découverte d’une nature environnante d’une infinie richesse et variété.

F.Sabourin.