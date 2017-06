Marc Fesneau (Loir-et-Cher) sera bien le président du groupe MoDem à l’Assemblée

Marielle de Sarnez qui dans la foulée de François Bayrou et de Syvie Goulard, vient de démissionner du gouvernement, ne sera pas la présidente du groupe MoDem à l’Assemblée nationale, comme l’ont envisagé certaines sources.

Comme nous le laissions entendre il y a deux jour, c’est bien le député du Loir-et-Cher (1ère), Marc Fesneau, 46 ans, élu dimanche avec 34,59% des voix contre Michel Chassier (FN) qui présidera la groupe à l’Assemblée nationale. Marc Fesneau, actuel secrétaire général du MoDem, n’est pas concerné directement semble t-il par l’affaire des assistants parlementaires européens du parti de François Bayrou. Sa nomination devrait être annoncée officiellement en fin de journée.

Il présidera aux destinées d’un groupe de 42 à 50 députés (ce n’est pas encore très clair), un poste clé dans cette mandature. En effet, non seulement le MoDem sera le troisième parti en nombre de députés derrière LRM et LR (qui risque d’éclater en deux groupes). Mais le MoDem qui renaît de ses cendres aura un rôle majeur avec un Président et une majorité au centre de l’échiquier politique.

Marc Fesneau fait partie du trio de députés de la région Centre-Val de Loire élu dimanche avec l’étiquette majorité présidentielle, avec Nadia Essayan (Cher) et Richard Ramos (Loiret).

