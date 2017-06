Orléans : les parcours running récompensés

Le Parcours Running d’Orléans a été récompensé au titre des Défis Urbains 2017. Lundi 19 juin, le prix a été remis à Soufiane Sankhon, adjoint au maire en charge du Sport, de la Jeunesse et de l’Animation dans les quartiers, en présence des services et d’entreprises intervenus dans la réalisation du projet, à l’occasion d’une cérémonie organisée dans le prolongement du Forum des Projets Urbains, au Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris.

C’est le caractère innovant et son intégration dans un paysage urbain classé patrimoine mondial de l’UNESCO, qui est récompensé. Le Parcours Running d’Orléans, inauguré le 10 décembre dernier, à l’occasion de la “C3PO” (la Course des 3 Ponts d’Orléans), a été distingué par le jury, présidé par Marie-Christine Vatov, rédactrice en chef du magazine Traits Urbains et de la lettre Urbapress Informations.

Démarré en 2015 par le lancement d’une concertation, les travaux ont débuté en 2016. En décembre de la même année, était livrée la 1ère boucle nocturne de 5.8km. Fin 2017 la 2e boucle sera livrée (8km) et 3 zones de training seront aménagé. Enfin, en 2018-2019 la livraison de la 3e boucle de 14km (diurne) devrait être achevée.