Les éléphants du PS battus vont ouvrir des magasins de porcelaine

Après la Bérézina subie aux récentes législatives -les députés socialistes sont passé d’un groupe de 314 à 31 membres- certains grand élus, ceux qu’on a baptisé les “éléphants”, tentent de ses reconvertir.

Tous ces grands députés qui ont mordu la poussière, les Benoit Hamon, Marisol Touraine, Vallaud-Belkacem, Jean Glavany, Myriam El Khomri ou Patrick Menucci et encore des éléphants comme Michel Sapin qui ont senti le vent et ne se sont pas représentés, se sont réunis pour trouver des solutions à leur nouvelle vie. Plusieurs consultants de haut niveau étaient conviés comme Jacques Séguéla, au poignet serti de plusieurs Rolleix. En fin de réunion, le publicitaire, baptisé “fils de pub”, a eu l’idée géniale qui ne pouvait germer que dans un esprit fécond et qui au final a fait l’unanimité: “… vous les éléphants, si vous ouvriez des magasins de porcelaine?”.

Séguéla ne faisait là que recycler la fameuse expression, “comme un éléphant dans un magasin de porcelaine”. Marisol Touraine a applaudi des deux mains en commentant: “c’est tout a fait mon cas à Tours où en me présentant sous l’étiquette PS, mais sans le logo et avec la mention ambiguë majorité présidentielle, j’ai joué les éléphantes dans le magasin de la fédération PS…”. D’autres, comme Benoit Hamon qui après avoir été ministre de l’Education nationale s’est empressé ensuite de casser la vaisselle présidentielle avec ses amis frondeurs a admis que l’expression lui convenait parfaitement aussi.

Le magasin de Mme Touraine à Tours, celui de Patrick Menucci sur la Canebière

Marisol Touraine ouvrira son magasin franchisé à Tours rue Nationale, Najat Vallaud Belkacem à Lyon place Bellecourt et Patrick Menucci sur la Canebière à Marseille. Quant à Jean-Christophe Cambadélis, il compte exploiter une boutique de luxe rue de Solférino, à deux saladiers de la place de la Concorde, la seule solution selon lui pour sauver l’immeuble historique du PS.

Enfin, selon certaines sources, François Hollande, président d’honneur des éléphants qui a été admis dans le club pour ne pas s’être représenté, mais avoir participé activement à la grande casse du PS, devrait ouvrir à la rentrée une “grande surface de la porcelaine” à Tulle. Le fief historique de l’ancien Président de la République est en effet proche de Limoges où il pourra se fournir en matière première. François Hollande qui avoue que comme éléphant il s’est “trompé énormément”, a indiqué à l’AFP, “une grande surface de porcelaine pour un grand éléphant comme moi, c’est quand même plus novateur qu’un musée du septennat comme ceux de Mitterrand ou de Chirac, qui montre toute les cochonneries reçues durant le quinquennat”.

Le Goracentre

Article parodique