Tours : Hommage à Jean Germain le jour de la Saint-Jean

Ils sont nombreux à Tours ceux qui ne veulent pas que la mémoire de Jean Germain, leur ancien maire qui s’est suicidé tombe dans l’oubli. A l’initiative d’Arlette Bosch, ancienne adjointe et très proche de l’ancien maire de Tours, et de Nora Perrin, sa compagne une association est née : En mémoire de Jean Germain.

Elle s’est donné pour but de faire vivre la mémoire de l’ancien élu autour des thèmes qui lui tenaient à cœur : l’urbanisme, l’aménagement du territoire, la diversité des populations, l’accessibilité à la connaissance pour le plus grand nombre. Du travail en perspective mais aussi des rendez-vous festifs. Aussi, samedi prochain, 24 juin, qui tombe un samedi et qui est le jour de la Saint-Jean, un buffet est organisé en bord de Loire à Tours, sur la deuxième partie de la guinguette qui se trouve au pied de la bibliothèque.

D’autres rendez-vous

Le second rendez-vous de l’année sera donné en octobre sous la forme d’une conférence, avec l’appui de l’université de Tours autour du thème de l’intercommunalité. C’est Philippe Lacaille, ancien directeur général de « Tour(s)plus » et professeur de droit qui en sera le maître d’œuvre avec Daniel Langé, adjoint à l’urbanisme de La Riche. Plusieurs spécialistes seront invités à témoigner de leur expérience

Pour créer du lien entre les membres de l’association (environ 80 personnes) et les gens qui sont intéressés par son activité, une page Facebook a été créée. Elle égrène les réalisations de Jean Germain, sénateur-maire de Tours, mais ne se présente pas comme une tribune.

Le procès en appel du dossier des « Mariages chinois » aura lieu le 11 octobre devant la cour d’appel d’Orléans.