Blois : Agnès Buzyn, ministre des Solidarité et de la Santé samedi à l’AG de l’UNAF

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, sera à Blois samedi 24 juin à l’assemblée générale de l’UNAF (Union nationale des associations familiales). Elle interviendra samedi matin devant les 450 responsables associatifs et militants familiaux ainsi réunis et venus de toute la France. L’Assemblée générale de l’UNAF a en effet lieu à Blois (Halle aux Grains) les 24 et 25 juin prochains.