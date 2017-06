Blois : le Pont Charles-de-Gaulle fermé dans la nuit du 30 juin au 1er juillet

Le pont Charles-de-Gaulle sera fermé à la circulation du vendredi 30 juin à 20 h au samedi 1er juillet à 6 h. Des déviations seront mises en place.

Construit en 1970, le pont Charles-de-Gaulle, long de 412 mètres et propriété du Département, doit faire l’objet d’un essai de chargement. Il s’agit de vérifications permettant de contrôler le bon état du pont, en lui appliquant une lourde charge : 24 camions de 26 tonnes. Cet essai nécessitant l’interruption complète du trafic, il sera réalisé de nuit afin de limiter la gêne occasionnée pour la circulation.

Deux déviations seront mises en place à partir des deux extrémités du pont.



De plus, sur l’A10 des panneaux informeront de cette fermeture sur l’A10 avec mise en place d’une déviation aux sorties autoroutières de Châteaurenault-Autrèche et Mer pour les automobilistes souhaitant rejoindre le secteur sud Loire de Blois.



L’essai de chargement aura lieu du vendredi 30 juin à 20 h au samedi 1er juillet à 6 h. Les deux trottoirs du pont ne seront plus accessibles dès 14 h le vendredi et jusqu’à 7 h le samedi. Les piétons et cyclistes devront emprunter le pont Jacques Gabriel.



Ces travaux de contrôle de l’état du pont Charles-de-Gaulle sont entièrement financés par le Conseil départemental à hauteur de 57.000 €.