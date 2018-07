Rétro : Villentrois (Indre) : dormir dans une cabane, dans les arbres…

Un rêve d’enfant entre Sologne et Berry, à Villentrois, l’Augis Nature propose des hébergements insolites à découvrir en couple ou en famille. Deux et bientôt trois cabanes dans les arbres, une roulotte et une yourte permettent de se laisser bercer par le bruit du vent dans les feuilles et de se réveiller avec le chant des oiseaux. (article paru le 10 août 2017).



À 15 kilomètres du zoo de Beauval, entre Saint-Aignan-sur-Cher et Valençay, Villentrois (“la ville en trois”) dans l’Indre abrite d’insolites hébergements très en vogue, mais on comprend pourquoi. Qui n’a pas en effet rêvé de dormir dans une cabane, à la manière de Tom Sawyer et d’Huckleberry Finn, célèbres héros des aventures écrites par Marc Twain ? Ou de poser son sac dans une yourte d’inspiration mongole ? Ou bien encore passer la nuit dans une roulotte à la manière des Romanichels qui s’en vont de part les routes et les champs ? Bois clairs et couleurs pastel ou dans les tons chatoyants, de vrais cocons pour passer un séjour à part, au milieu des arbres.

Un accueil simple et familial

Cécile et Didier ont eu l’idée de créer l’Augis Nature en 2011, quand, à la suite d’un séjour dans une cabane dans les arbres en Bretagne, leur fils rentre et leur propose de faire de même dans le petit bois attenant au lieu-dit “Les Augis” à un jet de pierre de Villentrois. “C’est une entreprise familiale, nous tenons à préserver cet état d’esprit”, explique Cécile. “Notre fils est dans le dessin, notre fille dans la communication. On a fait les choses par nous-même“. Deux cabanes et la yourte voient le jour dès 2011. La roulotte l’année suivante. Une troisième cabane perchée – “le hibou” – cette année. “On est allé voir ce qui se faisait ailleurs. Ce n’est surtout pas un camping : ici on tient à conserver l’esprit de calme, l’accueil simple et familial”. Ouvert d’avril aux vacances de la Toussaint, la période estivale est propice aux réservations, ainsi que les week-ends de pont du mois de mai. En début et fin de saison, un petit chauffage d’appoint permet de passer la nuit le plus confortablement possible, auquel s’ajoute de bonnes couettes bien chaudes et une literie au delà des espérances.

“Même sans wi-fi, on a passé une belle soirée !”

Hormis le bloc sanitaire – dans un chalet en bois posé au sol – les trois cabanes, la yourte et la roulotte ne sont pas équipée d’eau courante, mais d’une petite réserve d’eau dans un arrosoir muni d’un robinet. Et surtout : il n’y a pas d’électricité. Lampes de poche et bougies sont fournies, mais on peut aussi apporter son matériel si on craint de ne pas assez y voir. “Les parents emmènent leurs enfants, qui adorent”, poursuit Cécile, qui constate que “les adolescents, en arrivant, font un peu la tête en se demandant comment ils vont survivre une soirée et matinée sans électricité ni wi-fi. Un commentaire de notre livre d’or disait : même sans wi-fi et sans électricité, on a passé une belle soirée !”.

Solidement attaché

Aucun clou ni aucune attache n’est planté directement dans les arbres, dont la solidité est vérifiée par des agents de l’ONF. Pour autant, tout est solidement arrimé, au sol et autour des arbres eux-mêmes, en toute sécurité : les campeurs peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles. La dernière née – cabane le hibou – est même sur un portique indépendant des arbres, tout en étant à 6 mètres de hauteur. Une légère oscillation peut se faire ressentir par grand vent : “Plus la cabane se rapproche de la ramure de l’arbre, plus elle peut éventuellement bouger un peu au gré du vent”, ajoute Cécile, tout en se voulant rassurante : “Tout est solidement attaché”. On a testé pour vous : aucun mal de mer à déplorer dans les airs…

F.Sabourin.