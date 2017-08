Romagne (86) : Une Vallée pédagogique pour protéger les primates

La vallée des singes, à Romagne, au sud de Poitiers, n’est pas un zoo, mais un conservatoire des primates. Et, sur les 18 hectares que compte ce site, on s’en aperçoit très vite. Ici, les animaux vivent en liberté, les panneaux d’information interpellent régulièrement les visiteurs, et il suffit d’écouter les employés s’adressant au public lors des séances de nourrissage commentées pour comprendre que les intrus, ce sont les êtres humains…ou presque, au milieu des 34 espèces présentées, soit 450 singes en liberté (Gorilles, chimpanzés, gibbons, bonobos, lémuriens, etc).

La visite en famille de La vallée des singes prendra facilement une journée, si on sait s’attarder, bien lire les explications apportées pour chaque secteur, s’arrêtant pour profiter de quelques animations ou pour prendre quelques photos et, surtout, observer les animaux dans leur vie quotidienne.

Dans un proche avenir, si les désirs du directeur peuvent être satisfaits, on pourrait même y passer la nuit, dans quelques hébergements insolites perchés dans les arbres ou cachés dans les bosquets. Mais là, c’est encore un rêve. Les cabanes perchées les plus proches sont à dix minutes de là, en voiture, au parc de la Belle…

« …3 femelles chimpanzés ont rejoint récemment les 4 mâles de la Vallée des singes. Des bébés en perspective… », annonce la direction. Voilà qui promet encore du nouveau pour ce parc qui célèbrera ses 20 ans l’an prochain, et persévère dans sa démarche d’être « …à la fois un lieu de divertissement et un lieu de connaissance du monde sauvage et de prise de conscience écologiste… ». Depuis sa création, l’objectif principal du parc est de contribuer à la protection de la nature et de l’environnement, de « sensibiliser pour protéger », précisant bien que, ici, « …c’est l’homme qui pénètre sur les territoires des petits singes et qui peut observer, à quelques mètres seulement, les grands singes sur leurs îles. Le premier rôle de la Vallée des Singes est la sensibilisation. Le parc œuvre dans le monde entier, à travers son Conservatoire pour la Protection des Primates, à la protection des singes et de leur milieu naturel… ».

Certes, il y a un restaurant et des jeux pour les enfants, pour aménager des pauses, mais ce n’est pas l’essentiel, loin de là. Juste un complément indispensable pour vous inciter à rester, à mieux appréhender la démarche. Vous y verrez des détails sur le programme entrepris à Madagascar, testerez de marcher pieds-nus comme les primates, jouerez au jeu des grimaces avec les singes (par miroirs interposés), mais retiendrez surtout que la vallée des singes est devenue une référence au niveau européen, voire au niveau mondial, avec plus de 700 naissances. Et, sur place, vous serez invité à adhérer à l’association gérant le Conservatoire pour la protection des primates, qui soutien différents projets à travers le monde, voire à parrainer un primate, ou à devenir « animalier d’un jour ». Il parait même que l’on a tous 98% de bonobos en nous. A vérifier…

Jean-Luc Bouland.