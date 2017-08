Crozant : impressionnante vallée des peintres

Avec un département baptisé la Creuse et une étape du nom de la Souterraine, il y a toutes les chances d’être réputé un trou et de rester à vie en dessous du niveau de la marée touristique. Et pourtant, en creusant un peu, il est dans le nord de la Creuse, juste derrière la frontière de la région Centre-Val de Loire, une pépite de campagne autour de Crozant qui a fait le bonheur des peintres, impressionnés par cette vallée qu’ils ont reproduite à foison. Les impressionnistes ont trouvé autour de Crozant et Fresselines la matière naturelle à l’expression de leur talent.

Tout est parti du chemin de fer de la compagnie d’Orléans

Autrement dit, alors qu’Aubussson avec son musée fait péter les compteurs de fréquentation, Crozant ne se contente pas de faire tapisserie. Elle a tissé sa toile sous forme de tableaux accrochés aux quatre coins du globe, jusque dans le saloon de la reine d’Angleterre. L’école de Crozant permet aujourd’hui à des milliers de citadins amoureux de nature et nostalgiques des impressionnistes d’y faire l’école buissonnière à leurs heures creuses.

Tout est parti du nord de la Creuse, d’un coin de Berry, à Nohant. L’exploratrice de tous les arts, une certaine George Sand, qui avait habitudes et amants aussi à Gargilesse (Indre) à deux pas de Crozant… « Tout y enflamme l’imagination… tout y serre le cœur ». Nous sommes en 1892, Armand Guillaumin découvre Crozant et dans la foulée d’autres impressionnistes y posent leur chevalet. Théodore Rousseau, les frères Dupré, Camille Corot. Tout est parti aussi du chemin de fer, à l’époque privé avec la compagnie des chemins de fer d’Orléans, et l’invention du tube de peinture. D’où naquirent les plus beaux « tubes » impressionnistes.

Que trouvait ces peintres qui devenaient nomades et abandonnaient leur ateliers pour cette nature sauvage, parfois furieuse, à tel point que chassés par les éléments, pluie, neige, froid, ils devaient sans arrêt remettre le pinceau sur l’ouvrage pour parachever leurs tableaux ?

Disciple de Guillaumin, Armand Pailler dont Monet disait, « il peint comme l’oiseau chante », raconte ainsi, « ces paysages préservés et champêtres ». « La rivière s’élance dans une profonde vallée, les rives abruptes sont peuplées de moutons et couvertes de bruyère ». Le jeu consistait à en saisir la lumière éphémère, entre deux passages de nuages.

George Sand et les « ossements de la terre »

Plusieurs « spots » cultes dirait-on aujourd’hui ont balisé les recherches des impressionnistes en chemin pour trouver le paysage qui convienne le mieux à l’expression de leur art : la tour des vestiges de l’ancienne forteresse de Crozant, sentinelle décapitée au dessus de la vallée qui alimente à foison le romantisme ambiant. Nous sommes au confluent de la Sédelle et de la Creuse. Les deux rivières coulent au beau milieu d’un cataclysme de roches incongrues en ces contrées que George Sand décrit ainsi : « Je ne rêve donc pas devant le spectacle d’un grand édifice de roches, je sens que ces puissants ossements de la terre sont les miens, et que le calme de mon esprit participe de leur apparente mort et de leur dramatique immobilité… Et moi aussi je suis une pierre que le temps désagrège et la tranquillité de ces blocs, dont toute l’affaire est de subir l’action des jours et des nuits me gagne, me pénètre, me calme et endort ma vitalité ». Autre « phare » de la vallée, le confluent de la Creuse muse naturelle de Monnet qui ne parviendra pas faute de temps et de mauvais temps à exercer ses talents à Crozant.

Crozant, une référence géographique

Pour prendre de la hauteur sur la vallée, il faut grimper jusqu’au Rocher de la Frileuse, chaudement recommandé, pour découvrir in situ, des dizaines de tableaux des impressionnistes face aux fameux vestiges de la forteresse. Un des deux chemins qui met le visiteur dans les pas des peintres (3km), le sentier des peintres, piquée de marque-pages où sont reproduits les tableaux impressionnistes correspondant aux paysages, décline une superbe palette de moulins au fil de la Creuse et de la Sédelle. Certains datent du XVIIIe comme le moulin de la Folie et Bouchardon et qui à l’époque dans une vallée encaissée produisaient la farine pour la région. Mais à l’époque les artistes s’installaient sur des sites allant de Anzème dans la Creuse jusqu’à Ceaulmont dans l’Indre par le Bourg d’Hem, la Celle Dunoise le fief de Monnet, Crozant, Eguzon et Gargilesse.

Moins connu que l’école de Barbizon, le site de Pont-Aven ou Auvers-sur-Oise, l’école de Crozant a été ressuscitée dans les années 1990 grâce à l’obstination de Christophe Rameix un marchand d’art qui s’est aperçu que les tableaux impressionnistes « collaient » avec cette vallée dont il a fait sa passion. « Crozant n’est pas un style c’est une référence géographique », mais qui valait bien reconnaissance. Claude Monet qui fut attiré à Fresselines par le poète Claude Molinat originaire de Châteauroux, et y a peint quelques merveilles comme la Creuse au soleil couchant ou le Ravin de la petite Creuse. Lui aussi adhérait à l’émerveillement de Sand : « La Creuse est peut-être la plus belle rivière au monde, au mois d’avril en cet endroit là ».

À l’Hôtel Lépinat, des polkas endiablées

Alors cette école méritait bien que Crozant y consacrât un centre d’interprétation. Il est installé dans l’Hôtel Lépinat. Un choix pertinent puisque la plupart des 400 peintres « de plein air » qui vinrent à Crozant entre 1830 et 1930, y logèrent un jour ou l’autre ou vinrent y ripailler et y faire la fête. À l’époque « Hôtel des touristes », l’auberge de Mme Lépinat, était le théâtre de « soirées animées où l’on joue des polkas endiablées en buvant de la bière de Châteauroux », disent les chroniques de l’époque. Ces « colonies d’artistes », souvent venus de Paris et des grandes villes, militants du retour à la nature, les « babas cool » du XIXe, dynamisèrent un village qui se languissait. La visite de ce centre d’interprétation qui attend son label de musée, commence par la voyage en train dans le Paris-Limoges qui partait de la gare d’Orsay et qui faisait étape à Saint Sébastien à une dizaine de kilomètres de Crozant. Guillaumin bénéficia sans doute d’un prix d’ami pour son voyage, lui qui travaillait aux Chemins de fer d’Orléans.

Tout commença donc par le rail et tout finit par le barrage d’Éguzon construit en 1926 qui noya en partie la vallée et des villages. Mais la vérité comme l’explique Thiphen Hiron, la médiatrice culturelle de l’Hôtel Lépinat, c’est que la plupart des jeunes artistes s’étaient déjà détournée de Crozant. Reste que les paysages autour de Crozant ont évolué : la bruyère a par endroit cédé le pas à la forêt. Les moutons sont allés de faire tondre ailleurs. Une association tente d’ailleurs de repeupler la nature en bruyère le long du sentier des peintres.

L’Hôtel de Lépinat ou l’espace Monnet Rollinat , une ancienne grange qui est consacrée aux artistes contemporains accueilleront-ils un jour des originaux de Monnet consacrés à la Creuse, aujourd’hui dispersés dans les musées de New York, Boston, Chicago et à Marmottan à Paris ? Rien que le modèle original des paysages peint par les impressionnistes mérite le détour du voyageur inspiré. Ils composent une palette naturaliste… impressionnante.

Ch.B.