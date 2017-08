Terrorisme: le Festival de Loire (20 au 24 septembre) aura bien lieu

Prévu du 20 au 24 septembre, le Festival de Loire qui attire plusieurs milliers de personnes à Orléans aura bien lieu. Le préfet de région sur le départ, Nacer Meddah, a indiqué vendredi en marge de la cérémonie de ses adieux, que les réunions se multipliaient notamment en matière de sécurité des lieux, mais que la menace terroriste qui plane sur toute ces grandes manifestations en France et en Europe, n’entraînera pas l’annulation des fêtes. Interrogé sur la présence de foyers terroristes dans la région, Nacer Meddah a confirmé que les départements d’Eure-et-Loir et du Loiret, plus proches de Paris, sont les plus sensibles. Pour autant il s’est voulu rassurant: “les moyens sont là. Il n’y a pas de propagation sur l’ensemble de la région”.