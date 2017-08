Loiret et région : le préfet Jean-Marc Falcone entre en fonction

Le nouveau préfet du Loiret et de région, Jean-Marc Falcone, 64 ans, a pris ses fonctions lundi 28 août. Après un traditionnel dépôt de gerbe au monument de la Victoire d’Orléans, il a rencontré les médias locaux pour une courte présentation.

Né à Alger en 1953, le préfet Jean-Marc Falcone a commencé sa carrière dans la police, en tant que commissaire de police puis commissaire principal. Il a ensuite effectué de nombreuses missions un peu partout en France et Outre-mer. « Je suis un pur produit du ministère de l’Intérieur », a-t-il avoué d’emblé aux médias locaux venus faire connaissance avec ce nouveau représentant de l’État régalien. La région Centre-Val de Loire ne lui est pas inconnue, puisqu’il a été en 1991-1992 directeur de cabinet du préfet du Cher. Puis il a, comme beaucoup de sous-préfet, fait le tour de France : Corte, Mont-de-Marsan comme secrétaire général de la préfecture des Landes, la préfecture du Rhône, la Réunion, Pointe-à-Pitre, Saint-Nazaire… Il a également été missionné au service du premier Ministre en 2003 pour une réflexion sur l’intelligence économique, mission qu’il retrouvera en 2006 au service du Secrétariat général de la Défense nationale. Titularisé préfet en avril 2010, il devient préfet du Tarn en 2011 puis récemment Directeur général de la Police nationale (2014-2017).

Commissariat de Montargis : un dossier au dessus de la pile

« J’aborde cette nouvelle étape avec beaucoup de plaisir », reconnaît celui qui considère la territoriale comme l’endroit où « un préfet peut le mieux se sentir à l’aise ». Ses priorités vont, sans grande surprise, vers « l’emploi, la sécurité, une attention particulière sur les sujets vers lesquels nos concitoyens sont très demandeurs ». Le policier qui sommeille en lui n’est visiblement pas très loin. « J’ai vécu trois ans dans un poste très exposé, ce faisant j’ai eu des relations assez bonnes avec la presse et les médias ». Inévitablement, la question de l’affaire récente de Chalette-sur-Loing près de Montargis est venu sur le tapis : l’absence de commissaire titulaire en poste est-elle en partie responsable de la manière dont ce sont déroulé les évènements ? « C’est un commissariat qui incontestablement demande un chef de service, pour consolider les cadres de ce commissariat », a-t-il répondu, promettant une issue rapide à cette nomination qui se fait attendre.

Menace terroriste très forte

Visiblement au fait des questions de sécurité et de défense, que pense Jean-Marc Falcone de l’opération Sentinelle, où les militaires mènent depuis novembre 2015 des opérations de police, avec les conséquences de plus en plus visibles et dommageables sur l’épuisement des troupes et leur état moral ? « Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb mène actuellement une réflexion pour la révision de l’opération Sentinelle. Je ne sais strictement rien pour l’instant. Mais elle apporte pour le moment une assistance réelle aux forces de police ». Le préfet Falcone ajoute que « le niveau de menace terroriste est très élevé partout en France », pas seulement dans les départements proches de l’Ile-de-France. « Je n’ai pas d’éléments à ce stade qui me permettent de dire que la menace est plus à tel ou tel endroit ». Rien non plus sur le devenir du premier centre de déradicalisation ouvert en Indre-et-Loire et fermé en juillet dernier sur décision du Gouvernement faute de « candidats ».

En Loiret, les préfets passent vite

Il a appris sa nomination le 2 août à l’issue du Conseil des ministres où sont prononcées les nominations publiées ensuite au Journal officiel. Aucune entrevue n’a été réalisée avec son prédécesseur, Nacer Meddah, « ce n’est pas une tradition dans la préfectorale, il n’y a pas de cérémonie au drapeau dans laquelle on dirait : vous reconnaitrez désormais comme chef etc. ».

Bref, un nouveau préfet est arrivé, et c’est à l’usage que les Loirétains et les habitants des cinq autres départements de la région Centre-Val de Loire le découvriront, sans doute. Il faudra probablement faire vite, l’heure de la retraite étant proche. Mais les Loirétains sont habitués à voir passer les préfets comme des étoiles filantes…

F.Sabourin.