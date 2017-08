Sénatoriales Loiret : Aline Mériau a présenté sa liste

C’est à Fay-aux-Loges où elle réside qu’Aline Mériau, candidate officiellement investie par LREM (La République en Marche !) en vue des élections sénatoriales du 24 septembre prochain a présenté sa liste.

“La seule investie par La République en Marche” a-t-elle pris soin de préciser, petite pique lancée à Benoît Lonceint qui s’affiche lui comme de la “majorité présidentielle”.

À 48 ans, cette cheffe d’entreprise dans l’électricité et présidente de la Fédération Française du Bâtiment du Loiret depuis 2011 se présente vierge ou presque de toute engagement politique. Elle est assistée dans sa garde rapprochée d’Éric Delfieu (48 ans) juriste et dirigeant dans une PME. De Béatrice Ondulami (42 ans), adjointe au maire d’Orléans depuis 2014, en charge de l’évènementiel, et dirigeante d’une entreprise de communication. Et Éric Golhen (54 ans) cadre de l’Union nationale des Maisons familiales rurales, ex adjoint au maire de Villorceau et vice-président de l’intercommunalité de Beaugency.